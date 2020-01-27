GaleriSpor

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk görüntüler!

Basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazası sonraı 41 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore Bryant da bulunuyor. NBA efsanesinin hayatını kaybettiği kazadan ilk görüntüler basına yansıdı.

27.01.2020 09:29 - Son Güncelleme: 27.01.2020 09:53
Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk görüntüler!

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Kazada ölen 9 kişiden birinin Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria olduğu doğrulandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk görüntüler!

"Sikorsky S-76" tipi helikopterin, California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki düşüş nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk görüntüler!

İşte Kobe Bryant'ın yer aldığı kaza sonrası bölgenin görüntüleri...

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk görüntüler!
Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk görüntüler!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Helikopter kazasında ölen basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın hayatı sayısız başarı ve rekorla dolu
Helikopter kazasında ölen basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın hayatı sayısız başarı ve rekorla dolu