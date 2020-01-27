Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan ilk görüntüler!
Basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazası sonraı 41 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore Bryant da bulunuyor. NBA efsanesinin hayatını kaybettiği kazadan ilk görüntüler basına yansıdı.
27.01.2020 09:29
- Son Güncelleme: 27.01.2020 09:53
ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant, bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Kazada ölen 9 kişiden birinin Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria olduğu doğrulandı.
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