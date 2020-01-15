Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferi resmen bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'da
Süper Lig'de ilk yarıyı Çaykur Rizespor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ersun Yanal'ın ısrarla Vedat Muriqi'nin yanına takviye istemesi üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetim Alman yıldızın transferinde mutlu sona yaklaştı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul ettiği ve menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yanına takviye yaparak hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Alman oyuncunun transferinde mutlu sona yakın. Yıldız oyuncunun sarı lacivertlilerin teklifini kabul ettiği ve menajerinin görüşmeleri yürütmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri