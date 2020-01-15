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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferi resmen bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'da

Süper Lig'de ilk yarıyı Çaykur Rizespor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ersun Yanal'ın ısrarla Vedat Muriqi'nin yanına takviye istemesi üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetim Alman yıldızın transferinde mutlu sona yaklaştı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul ettiği ve menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

15.01.2020 09:46 - Son Güncelleme: 15.01.2020 09:49
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferi resmen bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'da

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin yanına takviye yaparak hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Alman oyuncunun transferinde mutlu sona yakın. Yıldız oyuncunun sarı lacivertlilerin teklifini kabul ettiği ve menajerinin görüşmeleri yürütmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferi resmen bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'da

Sarı-lacivertliler, harcama limiti konusunda TFF'ye başvurmuştu. Ancak Federasyon, Kanarya'nın isteğini reddetmişti. Fenerbahçe kadrosuna kattığı Simon Falette ile gelecek transferlerin lisansını çıkarmak için öncelikle kasaya girdi sağlayacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferi resmen bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'da

Sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu'dan önemli bir para bekliyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları özellikle bu iki oyuncudan gelecek para ile transferin önünü açacak. Sarı-lacivertliler takımdan ayrılacak isimlerin gidişiyle birlikte de iyice rahatlayacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferi resmen bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'da

FALETTE BEKLEMEDE
Kanarya, sıcak paranın gelişi, maaş bütçesinin de rahatlamasıyla transferde harekat başlatacak. İlk olarak Eintracht Frankfurt'tan kadroya katılan Falette'nin lisansı çıkarılacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferi resmen bitiriyor! Yıldız ismin menajeri İstanbul'da

Sarı-lacivertliler ardından da ihtiyaç olan diğer bölgelere transfer gerçekleştirecek. Burada öne çıkan isimler Ricardo Rodriguez ve Mergim Berisha. Milan'ın sol beki Rodriguez ana hedeflerden biri olacak.

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