Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı! Galatasaray'ın planı ortaya çıktı
Süper Lig'de ilk devreyi lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim şampiyonluk hesapları yapıyor. Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemeyen Terim, oyuncunlarını bu doğrultuda motive etmeye çalışıyor.
15.01.2020 11:35
- Son Güncelleme: 15.01.2020 11:35
Geçtiğimiz sezon 8 puan geriden gelerek ligi Başakşehir'in önünde tamamlayan Galatasaray, Sivasspor'u da aynı şekilde geçmenin hesaplarını yapıyor.
Fikstür avantajını kullanmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı görüşmede ilk 5 maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.
CİMBOM FİKSTÜR AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR
Denizlispor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek olan Cimbom, Konyaspor ve Kasımpaşa'yla ise deplasmanda karşılaşacak.
DERBİYE KADAR KAYIP İSTEMİYORUM
Terim'in "İlk 5 maçımız çok önemli. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum.'' diyerek, oyuncularını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.