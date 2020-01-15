Galatasaray'a Brezilyalı stoper! Düğmeye basıldı...

Ara transfer dönemine Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray, stoper arayışında. Sarı-kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen Luyindama'nın yerine Roma'dan Mert Çetin'i istedi ancak yüksek bonservis istemesi üzerine bu transfer yatmıştı. Murillo'nun Celta Vigo ile anlaşması üzerine Cimbom, Brezilyalı stoper için görüşmelere başladı...

15.01.2020 09:38 - Son Güncelleme: 15.01.2020 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





