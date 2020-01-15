Galatasaray'a Brezilyalı stoper! Düğmeye basıldı...
Ara transfer dönemine Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray, stoper arayışında. Sarı-kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen Luyindama'nın yerine Roma'dan Mert Çetin'i istedi ancak yüksek bonservis istemesi üzerine bu transfer yatmıştı. Murillo'nun Celta Vigo ile anlaşması üzerine Cimbom, Brezilyalı stoper için görüşmelere başladı...
15.01.2020 09:38
- Son Güncelleme: 15.01.2020 09:48
Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika transferiyle ara döneme hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da stoper konusunda işler pek yolunda gitmiyor.
Öncelikle yerli olması nedeniyle Mert Çetin'i isteyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyonası öncesi form tutmak isteyen oyuncunun gelmek istemesine karşın Roma engeline takıldı.
İtalyanlar, 6 ay için 1 milyon Euro gibi yüksek bir kiralama bedeli isteyince görüşmeler tıkandı. Milli oyuncunun bu duruma oldukça üzüldüğü ifade edildi. Galatasaray'a ikinci darbe ise Jeison Murillo'dan geldi.
ROMA İLE MASAYA OTURDU
Radamel Falcao'nun da etkisiyle Galatasaray'a gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı oyuncunun, 'Celta Vigo ile anlaştığı' haberi şok etkisi yarattı.
İtalyan basını, başarılı oyuncunun Sampdoria'dan ayrılmak istediğini ancak Galatasaray yerine Celta Vigo'ya gideceğini öne sürdü.