Bomba Alexandru Cicaldau iddiası! Galatasaray reddetti ama...

ALEXANDRU CICALDAU İÇİN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre Galatasaray, Sampdoria'nın Alexandru Cicaldau için yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi 7.5 milyon Euro talep ederek reddetti.