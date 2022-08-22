Vav TV İzle
Haberler Spor Bomba Alexandru Cicaldau iddiası! Galatasaray reddetti ama...

Bomba Alexandru Cicaldau iddiası! Galatasaray reddetti ama...

İtalya'dan Alexandru Cicaldau'ya talip var! Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Romen oyuncu için İtalya medyası bomba bir iddia ortaya attı. Alexandru Cicaldau için gelen 5 milyon euroluk teklifin Galatasaray tarafından reddediliği belirtilirken sarı-kırmızılıların istediği bonservis de yazıldı. İşte detaylar...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
22.08.2022 13:12 - Son Güncelleme: 22.08.2022 13:12
Bomba Alexandru Cicaldau iddiası! Galatasaray reddetti ama...

İtalya'dan Alexandru Cicaldau'ya talip var! Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Romen oyuncu için İtalya medyası bomba bir iddia ortaya attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bomba Alexandru Cicaldau iddiası! Galatasaray reddetti ama...

ALEXANDRU CICALDAU İÇİN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre Galatasaray, Sampdoria'nın Alexandru Cicaldau için yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi 7.5 milyon Euro talep ederek reddetti.

Bomba Alexandru Cicaldau iddiası! Galatasaray reddetti ama...

Cimbom büyük umutlarla transfer ettiği Cicaldau'nun bonservisine geçen yaz tam 6.5 milyon Euro ödedi. Galatasaray kariyerinde beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki oyuncu Okan Buruk'un gözüne girmeyi bir türlü başaramadı.

Bomba Alexandru Cicaldau iddiası! Galatasaray reddetti ama...

Bu sezon Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroda olmayan Cicaldau, Ümraniyespor maçında 5 dakika görev aldı. Romen oyuncu transfer sezonu bitmeden elden çıkartılmak isteniyor.

Bomba Alexandru Cicaldau iddiası! Galatasaray reddetti ama...

Oyuncudan zarar etmek istemeyen Galatasaray, menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alsa da henüz beklenen rakamlara ulaşılamadı. Galatasaray'ın bir diğer Romen oyuncusu Morutan, İtalyan ekibi Pisa'ya kiralık olarak transfer olmuştu.

SON DAKİKA