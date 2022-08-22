Bomba Alexandru Cicaldau iddiası! Galatasaray reddetti ama...
İtalya'dan Alexandru Cicaldau'ya talip var! Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Romen oyuncu için İtalya medyası bomba bir iddia ortaya attı. Alexandru Cicaldau için gelen 5 milyon euroluk teklifin Galatasaray tarafından reddediliği belirtilirken sarı-kırmızılıların istediği bonservis de yazıldı. İşte detaylar...
İtalya'dan Alexandru Cicaldau'ya talip var! Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Romen oyuncu için İtalya medyası bomba bir iddia ortaya attı.
ALEXANDRU CICALDAU İÇİN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre Galatasaray, Sampdoria'nın Alexandru Cicaldau için yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi 7.5 milyon Euro talep ederek reddetti.
Cimbom büyük umutlarla transfer ettiği Cicaldau'nun bonservisine geçen yaz tam 6.5 milyon Euro ödedi. Galatasaray kariyerinde beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki oyuncu Okan Buruk'un gözüne girmeyi bir türlü başaramadı.
Oyuncudan zarar etmek istemeyen Galatasaray, menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alsa da henüz beklenen rakamlara ulaşılamadı. Galatasaray'ın bir diğer Romen oyuncusu Morutan, İtalyan ekibi Pisa'ya kiralık olarak transfer olmuştu.