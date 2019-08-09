Ersun Yanal'dan sürpriz kadro! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i...

Bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Kupası, 21'inci kez sahibini bulacak. Kupayı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Teknik direktör Ersun Yanal, Cagliari maçı performanslarına göre bu maçtaki 11'ini belirledi. Yıldız isme kulübe yolu göründü. İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor 11'i...

09.08.2019 17:34 - Son Güncelleme: 09.08.2019 17:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





