Son dakika transfer haberleri... Feghouli için bomba iddia! İspanyol ve Alman kulüpler peşinde!
Son dakika transfer haberleri… Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son anda kaçıran Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Feghouli için İspanyol ve Alman kulüpleri harekete geçti.
İspanyol medyasından Eldesmarque'ın haberine göre Real Valladolid ve Augsburg kulüpleri Galatasaray'la sözleşmesinin son senesine giren Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncusu, takımda en çok kazanan isimlerin başında geliyor. Galatasaray Yönetimi'nin harcama limitinde yer açmak için transfere oldukça sıcak baktığı öğrenildi.
Cimbom'da 3.85 milyon Euro garanti ücret alan Feghouli'nin ortaya koyduğu performansla taraftarlar tarafından da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Süper Lig'de 105 maça çıkan Feghouli, 23 gol atarken 23 de asist üretti. 2017 yılından beri Galatasaray'da forma giyen Cezayirli yıldız orta sahanın sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Feghouli, 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan 4.25 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, milli takım forması ile 68 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı.