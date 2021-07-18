Son dakika transfer haberleri... Feghouli için bomba iddia! İspanyol ve Alman kulüpler peşinde!

Süper Lig'de 105 maça çıkan Feghouli, 23 gol atarken 23 de asist üretti. 2017 yılından beri Galatasaray'da forma giyen Cezayirli yıldız orta sahanın sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Feghouli, 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan 4.25 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, milli takım forması ile 68 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı.