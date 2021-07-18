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Son dakika transfer haberleri... Feghouli için bomba iddia! İspanyol ve Alman kulüpler peşinde!

Son dakika transfer haberleri&hellip; Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son anda kaçıran Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli oyuncusu Feghouli için İspanyol ve Alman kulüpleri harekete geçti.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
18.07.2021 17:20 - Son Güncelleme: 18.07.2021 17:20
Son dakika transfer haberleri... Feghouli için bomba iddia! İspanyol ve Alman kulüpler peşinde!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı ile ilgili İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı…

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Son dakika transfer haberleri... Feghouli için bomba iddia! İspanyol ve Alman kulüpler peşinde!

Sarı-Kırmızılıların tecrübeli oyuncusu için İspanyol ve Alman kulüpleri harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri... Feghouli için bomba iddia! İspanyol ve Alman kulüpler peşinde!

İspanyol medyasından Eldesmarque'ın haberine göre Real Valladolid ve Augsburg kulüpleri Galatasaray'la sözleşmesinin son senesine giren Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri... Feghouli için bomba iddia! İspanyol ve Alman kulüpler peşinde!

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncusu, takımda en çok kazanan isimlerin başında geliyor. Galatasaray Yönetimi'nin harcama limitinde yer açmak için transfere oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri... Feghouli için bomba iddia! İspanyol ve Alman kulüpler peşinde!

Cimbom'da 3.85 milyon Euro garanti ücret alan Feghouli'nin ortaya koyduğu performansla taraftarlar tarafından da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Son dakika transfer haberleri... Feghouli için bomba iddia! İspanyol ve Alman kulüpler peşinde!

Süper Lig'de 105 maça çıkan Feghouli, 23 gol atarken 23 de asist üretti. 2017 yılından beri Galatasaray'da forma giyen Cezayirli yıldız orta sahanın sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Feghouli, 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan 4.25 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, milli takım forması ile 68 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı.