Fatih Terim istemişti! Fransız 10 numaranın transferi bitiyor

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takıma katılacak isimlere yoğunlaştı. Teknik direktör Fatih Terim, orta saha hattına takviye yapılması için yönetime öneride bulunmuştu.