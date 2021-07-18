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Fatih Terim istemişti! Fransız 10 numaranın transferi bitiyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in başlamasına geri sayım devam ederken, Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Şu ana kadar 3 yerli isimle anlaşma sağlayan, ancak henüz yabancı transferi yapmayan sarı-kırmızılı ekipte bir süre önce Fatih Terim'in talebiyle listeye alınan Cezayir asıllı Fransız Yacine Adli transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

18.07.2021 09:41 - Son Güncelleme: 18.07.2021 09:41
Fatih Terim istemişti! Fransız 10 numaranın transferi bitiyor

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takıma katılacak isimlere yoğunlaştı. Teknik direktör Fatih Terim, orta saha hattına takviye yapılması için yönetime öneride bulunmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim istemişti! Fransız 10 numaranın transferi bitiyor

Tecrübeli teknik adamın sunduğu oyunculardan biri de Fransa'da küme düşürülen Bordeaux'nun genç 10 numarası Yacine Adli oldu... Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken gideceği adreslerle ilgili ihtimal yüzdeleri paylaşıldı.

Fatih Terim istemişti! Fransız 10 numaranın transferi bitiyor

Fotomaç'ın 90min'den derlediği haberde Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a gelme ihtimalinin 10 üzerinden 7 olduğu ve sarı-kırmızılı takımın genç futbolcu için en muhtemel kulüp görüldüğü bildirildi.

Fatih Terim istemişti! Fransız 10 numaranın transferi bitiyor

Özellikle, Terim'in oyuncuyu ısrarla istediği ve iki kulübün görüşmeleri sürdürdüğü bilgisi de aktarıldı.

Fatih Terim istemişti! Fransız 10 numaranın transferi bitiyor

29 Temmuz 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Yacine Adli, kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başladı. Genç on numara, 31 Ocak 2019'da Bordeaux'nun yolunu tutmuştu.

Fatih Terim istemişti! Fransız 10 numaranın transferi bitiyor

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Adli, geride bıraktığımız sezon çıktığı toplam 36 karşılaşmada 2 gol atarken 5 de asist yaptı.