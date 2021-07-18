Fatih Terim istemişti! Fransız 10 numaranın transferi bitiyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in başlamasına geri sayım devam ederken, Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Şu ana kadar 3 yerli isimle anlaşma sağlayan, ancak henüz yabancı transferi yapmayan sarı-kırmızılı ekipte bir süre önce Fatih Terim'in talebiyle listeye alınan Cezayir asıllı Fransız Yacine Adli transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
18.07.2021 09:41
- Son Güncelleme: 18.07.2021 09:41
Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takıma katılacak isimlere yoğunlaştı. Teknik direktör Fatih Terim, orta saha hattına takviye yapılması için yönetime öneride bulunmuştu.
Fotomaç'ın 90min'den derlediği haberde Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a gelme ihtimalinin 10 üzerinden 7 olduğu ve sarı-kırmızılı takımın genç futbolcu için en muhtemel kulüp görüldüğü bildirildi.