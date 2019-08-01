Fenerbahçe'de transfer zirvesi! Bombalar patlıyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Audi Cup'ta Bayern Münih ve Real Madrid ile karşı karşıya gelen ve iki maçtan da istediği sonuçla ayrılamayan Fenerbahçe, turnuvayı sonuncu tamamladı. Sürekli olarak takımdaki eksiklikleri öne süren Ersun Yanal, Münih'te yöneticilerle bir zirve gerçekleştirerek "acil transfer" istedi. İşte transfer zirvesinin perde arkası...

01.08.2019 09:41 - Son Güncelleme: 01.08.2019 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





