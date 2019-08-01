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Fenerbahçe'de transfer zirvesi! Bombalar patlıyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Audi Cup'ta Bayern Münih ve Real Madrid ile karşı karşıya gelen ve iki maçtan da istediği sonuçla ayrılamayan Fenerbahçe, turnuvayı sonuncu tamamladı. Sürekli olarak takımdaki eksiklikleri öne süren Ersun Yanal, Münih'te yöneticilerle bir zirve gerçekleştirerek "acil transfer" istedi. İşte transfer zirvesinin perde arkası...

01.08.2019 09:41 - Son Güncelleme: 01.08.2019 09:49
Fenerbahçe'de transfer zirvesi! Bombalar patlıyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Transferde kısa sürede somut adımlar atmayı hedefleyen Fenerbahçe'de dün büyük zirve vardı.

Fenerbahçe'de transfer zirvesi! Bombalar patlıyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Audi Cup için Almanya'da bulunan sarı-lacivertliler, izlenecek yolla ilgili toplantı yaptı.

Fenerbahçe'de transfer zirvesi! Bombalar patlıyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Başkan Ali Koç, yönetici Selahattin Baki, teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli, kaldıkları otelin restaurantında hararetli bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de transfer zirvesi! Bombalar patlıyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Başkan Koç, toplantıdan ayrılan ilk isim olurken, Yanal ve Comolli toplantıya devam etti.

Fenerbahçe'de transfer zirvesi! Bombalar patlıyor | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Bu ikili arasındaki transfer görüşmelerinde ise tecrübeli hocanın gergin tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

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