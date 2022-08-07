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Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Cimbom'a Alexis Sanchez için kötü haber! Yönetim çok uğraştı ama Fransa deviyle masada!

Son dakika transfer haberleri... Cimbom'a Alexis Sanchez için kötü haber! Yönetim çok uğraştı ama Fransa deviyle masada!

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon istediğini alamayan Galatasaray yeni sezona hızlı başlamak istiyor. Ancak transfer listesindeki bir isimden kötü haber geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray yönetiminin renklerine katmak için çok uğraştığı Şilili Alexis Sanchez için Fransa devi de hamle yaptı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
07.08.2022 12:26 - Son Güncelleme: 07.08.2022 12:26
Son dakika transfer haberleri... Cimbom’a Alexis Sanchez için kötü haber! Yönetim çok uğraştı ama Fransa deviyle masada!

Transferde vitesi yükselten ve yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber geldi. İtalyan medyası, Sarı-Kırmızılılar'ın transferi için uğraş verdiği Şilili yıldız oyuncunun Fransa deviyle de masada olduğunu yazdı.

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Son dakika transfer haberleri... Cimbom’a Alexis Sanchez için kötü haber! Yönetim çok uğraştı ama Fransa deviyle masada!

Son olarak Uruguaylı yıldız orta saha Lucas Torreira ve Belçikalı forvet Dries Mertens'i kadrosuna katan Galatasaray, İnter forması giyen Alexis Sanchez için de görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri... Cimbom’a Alexis Sanchez için kötü haber! Yönetim çok uğraştı ama Fransa deviyle masada!

Cimbom, tecrübeli oyuncuyla görüşmelerde belirli bir aşamaya gelirken İtalyan medyası oyuncunun Marsilya ile temas halinde olduğunu iddia etti.

Son dakika transfer haberleri... Cimbom’a Alexis Sanchez için kötü haber! Yönetim çok uğraştı ama Fransa deviyle masada!

İtalyan medyasındaki haberlere göre, 33 yaşında olan ve sözleşmesi gelecek sezon sona erecek oyuncunun yarın son kararını vereceğini iddia etti.

Son dakika transfer haberleri... Cimbom’a Alexis Sanchez için kötü haber! Yönetim çok uğraştı ama Fransa deviyle masada!

Daha önce Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi devlerin formalarını da giyen Sanchez, santrfor, forvet arkası veya kanatlarda görev yapabiliyor. İnter'le 1 yıl daha mukavelesi olan Sanchez'in transferinin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

Son dakika transfer haberleri... Cimbom’a Alexis Sanchez için kötü haber! Yönetim çok uğraştı ama Fransa deviyle masada!

Kulüp kariyerinde 623 maça çıkıp 180 gol 141 de asist üreten Alexis Sanchez, dünya futbolunun önemli yıldızları arasında gösteriliyor.

Son dakika transfer haberleri... Cimbom’a Alexis Sanchez için kötü haber! Yönetim çok uğraştı ama Fransa deviyle masada!

Şilili oyuncunun Avrupa kupaları nedeniyle Marsilya'ya daha sıcak baktığı da haberde yer alıyor. Galatasaray, Sanchez olmasa bile bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor.

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