Son dakika transfer haberleri... Cimbom'a Alexis Sanchez için kötü haber! Yönetim çok uğraştı ama Fransa deviyle masada!
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon istediğini alamayan Galatasaray yeni sezona hızlı başlamak istiyor. Ancak transfer listesindeki bir isimden kötü haber geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray yönetiminin renklerine katmak için çok uğraştığı Şilili Alexis Sanchez için Fransa devi de hamle yaptı.
Transferde vitesi yükselten ve yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber geldi. İtalyan medyası, Sarı-Kırmızılılar'ın transferi için uğraş verdiği Şilili yıldız oyuncunun Fransa deviyle de masada olduğunu yazdı.
Son olarak Uruguaylı yıldız orta saha Lucas Torreira ve Belçikalı forvet Dries Mertens'i kadrosuna katan Galatasaray, İnter forması giyen Alexis Sanchez için de görüşmelerini sürdürüyor.
Cimbom, tecrübeli oyuncuyla görüşmelerde belirli bir aşamaya gelirken İtalyan medyası oyuncunun Marsilya ile temas halinde olduğunu iddia etti.
İtalyan medyasındaki haberlere göre, 33 yaşında olan ve sözleşmesi gelecek sezon sona erecek oyuncunun yarın son kararını vereceğini iddia etti.
Kulüp kariyerinde 623 maça çıkıp 180 gol 141 de asist üreten Alexis Sanchez, dünya futbolunun önemli yıldızları arasında gösteriliyor.
Şilili oyuncunun Avrupa kupaları nedeniyle Marsilya'ya daha sıcak baktığı da haberde yer alıyor. Galatasaray, Sanchez olmasa bile bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor.