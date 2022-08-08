5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Büyük açılış töreni yarın
İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da başlayacak. 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek.
Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
Konya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak.
OYUNLARIN TARİHÇESİ
İslam coğrafyasında yer alan sporcuların gelişimi, sporcular arası kardeşlik ve dayanışma kültürünün artırılması adına düzenlenen, üye ülkelerde Müslüman olmayan vatandaşların da katılabildiği İslami Dayanışma Oyunları'nın ilki 2005 yılında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirildi.
2. İslami Dayanışma Oyunları ise 2009 yılında İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecekti. 2010 yılına ertelenen oyunlar, daha sonra iptal edilmiş ve organizasyon yapılmamıştı.
3. İslami Dayanışma Oyunları 2013 yılında Endonezya'nın Palembang şehrinde, 4. İslami Dayanışma Oyunları ise 2017 senesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.