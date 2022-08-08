5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor! Büyük açılış töreni yarın

OYUNLARIN TARİHÇESİ

İslam coğrafyasında yer alan sporcuların gelişimi, sporcular arası kardeşlik ve dayanışma kültürünün artırılması adına düzenlenen, üye ülkelerde Müslüman olmayan vatandaşların da katılabildiği İslami Dayanışma Oyunları'nın ilki 2005 yılında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirildi.