Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta Alex Teixeira hareketliliği! İşte Teixeira gerçekleri
Beşiktaş bonservisi elinde olan dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın transferi için büyük çaba harcıyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar transferin bitmesini dört gözle beklerken, pazarlıklarda gelinen son durumu takvim.com.tr açıklıyor.
06.07.2021 12:48
- Son Güncelleme: 06.07.2021 12:48
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki futbolcuya son teklifi 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme oldu. Siyah-Beyazlılar yıllık 2 milyon Euro net maaş ve 500 bin Euro'luk bonus önerdi.
Alex Teixeira cephesindeki durum ise şu. Sambacı 2 milyon Euro garanti ücreti kabul etmiş durumda. Ayrıca 3 yıl için belirlenen 1.5 milyon Euro'luk bonus maddesine de Teixeira'dan olumlu yanıt geldi. Ancak yıldız futbolcu bunlara ek olarak 2 milyon Euro da imza parası talep ediyor.
Beşiktaş yönetimi ise yaşanan ekonomik sıkıntılar ve harcama limiti nedeniyle imza parası vermeye yanaşmıyor. Bu nedenle henüz taraflar arasında anlaşma sağlanabilmiş değil.
Ancak hem Beşiktaş'ın hem de Alex Teixeira'nın bu transferin gerçekleşmesi konusundaki isteği dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak pazarlıklarda aradaki farkın kapanabileceği ve imzaların atılabileceği belirtiliyor.
Vasco de Gama altyapısında yetişen Alex Teixeira, 2010 yılında Mircea Lucescu tarafından Shakhtar Donetks'e transfer edildi. 6 yıl Ukrayna ekibinin formasını giyen Sambacı 50 milyon Euro karşılığında Çin kulübü Jiangsu'nun yolunu tuttu. 1 Ocak'ta kulübünden ayrılan Teixeira 6 aydır boşta.
Profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Alex Teixeira 172 gol atarken 72 de asist yaptı.