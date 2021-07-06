Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta Alex Teixeira hareketliliği! İşte Teixeira gerçekleri

Alex Teixeira cephesindeki durum ise şu. Sambacı 2 milyon Euro garanti ücreti kabul etmiş durumda. Ayrıca 3 yıl için belirlenen 1.5 milyon Euro'luk bonus maddesine de Teixeira'dan olumlu yanıt geldi. Ancak yıldız futbolcu bunlara ek olarak 2 milyon Euro da imza parası talep ediyor.