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Galatasaray'da kriz! Marcao'nun menajeri rest çekti

Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim yönetiminde devam eden Galatasaray'da Marcao krizi yaşanıyor. Sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Brezilyalı isme Avrupa ekiplerinden gelen teklifler ortalığı karıştırdı. Marcao'nun bu sezonki ücretini az bulan menajeri sarı-kırmızılı ekibe Zenit'ten gelen teklifin kabul edilmesi yönünde baskı yapmaya başladı. Galatasaray ise Rus ekibinin yaptığı 11 milyon euroluk teklifi az bularak olumsuz yanıt verdi.

06.07.2021 09:59 - Son Güncelleme: 06.07.2021 10:00
Galatasaray'da kriz! Marcao'nun menajeri rest çekti

Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini 2 yıl uzattığında herkes derin bir nefes aldı ancak konunun tam anlamıyla kapanmadığı ortaya çıktı. Menajeri, ücreti gelecek yıl için 1.3 milyon Euro'ya çıkarılan Brezilyalı oyuncunun bu sezon 900 bin Euro almasına itiraz etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da kriz! Marcao'nun menajeri rest çekti

Fotomaç'ın haberine göre zam talebi kabul edilmemesi üzerine de Marcao için Zenit'in yaptığı 11 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmesini istedi. Ancak bu kez de Galatasaray yönetimi itiraz etti.

Galatasaray'da kriz! Marcao'nun menajeri rest çekti

ZENIT TEKLİFİNİ ARTIRMALI
Yöneticiler, geçen yıl Roma'nın 13 milyon Euro'luk teklifinin geri çevrildiğini belirterek, "Zenit, oyuncumuzu kadrosuna katmak istiyorsa teklifini artırmalı" yanıtı verdi.

Galatasaray'da kriz! Marcao'nun menajeri rest çekti

İki taraf arasında gergin bir süreç başladı. Şimdi Rusların yeni teklifi beklenirken Marcao'nun menajerinin de boş durmadığı ve 25 yaşındaki oyuncusunun ücretinin artırılması için yönetim nezdinde görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'da kriz! Marcao'nun menajeri rest çekti

Bu sezon Galatasaray'dan 900 bin Euro alacak olan Marcao, yapılan yeni anlaşmayla birlikte gelecek yıl 1.3, ardından da 1.4 milyon Euro ücret alacak. Menajeri bu sezonki ücretine zam koparmak için de bastırıyor. Tabii Zenit'in teklifi de elini güçlendiriyor.

Galatasaray'da kriz! Marcao'nun menajeri rest çekti

TOMAS RIBEIRO HAMLESİ
Marcao'nun Zenit'e gitme ihtimali üzerine Galatasaray'ın Portekiz'in Belenenses takımında forma giyen Tomas Ribeiro'ya teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların teklifinin, Guiamaraes'e imza atmaya hazırlanan 22 yaşındaki genç sol stoperin aklını karıştırdığı yorumu yapıldı.

Galatasaray'da kriz! Marcao'nun menajeri rest çekti

Yurt dışında oynama fırsatı yakalayan Ribeiro'nun Belenses ile hemen hemen aynı seviyede olan Guimaraes'e gitmek yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatını değerlendirme konusunda daha istekli olduğundan bahsedildi.