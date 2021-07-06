Galatasaray'da kriz! Marcao'nun menajeri rest çekti
Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim yönetiminde devam eden Galatasaray'da Marcao krizi yaşanıyor. Sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Brezilyalı isme Avrupa ekiplerinden gelen teklifler ortalığı karıştırdı. Marcao'nun bu sezonki ücretini az bulan menajeri sarı-kırmızılı ekibe Zenit'ten gelen teklifin kabul edilmesi yönünde baskı yapmaya başladı. Galatasaray ise Rus ekibinin yaptığı 11 milyon euroluk teklifi az bularak olumsuz yanıt verdi.
TOMAS RIBEIRO HAMLESİ
Marcao'nun Zenit'e gitme ihtimali üzerine Galatasaray'ın Portekiz'in Belenenses takımında forma giyen Tomas Ribeiro'ya teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların teklifinin, Guiamaraes'e imza atmaya hazırlanan 22 yaşındaki genç sol stoperin aklını karıştırdığı yorumu yapıldı.