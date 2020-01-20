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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gol makinesi! Golcü futbolcu geliyor

Evinde dün Sivasspor'a kaybederek kırmızı-beyazlı ekibin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor. Gol yollarında problem yaşayan siyah-beyazlı ekipte Abdullah Avcı yönetimden transfer istedi. Portekiz basınının iddiasına göre Beşiktaş, Sloven futbolcu için devreye girdi.

20.01.2020 11:02 - Son Güncelleme: 20.01.2020 11:02
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gol makinesi! Golcü futbolcu geliyor

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta ligin lideri Sivasspor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gol makinesi! Golcü futbolcu geliyor

Elinde kısıtlı bir kadro bulunan Beşiktaş, mali olarak ekside olmasından dolayı da transfer yapmakta bir hayli zorlanıyor... Daha önce Guilherme ile flört halinde olan siyah beyazlılar, bu transferden de sonuç alamamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gol makinesi! Golcü futbolcu geliyor

Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla görüşen Beşiktaş, Sivasspor mağlubiyetini unutturacak ve takımı uçuracak bir isme imza attırmanın planlarını yapıyor... Şampiyonluk yolunda önemli bir yara almasına karşın pes etmeye niyeti olmayan siyah beyazlılarda kollar 3. bölge için sıvandı. Burak Yılmaz'ın yanına alternatif bir golcü arayan Kara Kartal için kez haber bu kez Portekiz'den geldi!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gol makinesi! Golcü futbolcu geliyor

KARTAL, SPORAR İÇİN SPORTING İLE SAVAŞIYOR!
Fotomaç'ın A Bola'ya dayandırdığı haberine göre siyah beyazlılar, bu sezon fırtına gibi esen Andraz Sporar için girişimlerde bulunuyor. Bu harekatta Beşiktaş'ın en büyük rakibi ise Portekiz devi Sporting Lizbon.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gol makinesi! Golcü futbolcu geliyor

TRANSFER İÇİN Mİ OYNAMADI?
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz Cumartesi günü Sloven Bratislava'nın Orenburg'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakat olmamasına rağmen Sporar forma giymedi.

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