Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gol makinesi! Golcü futbolcu geliyor
Evinde dün Sivasspor'a kaybederek kırmızı-beyazlı ekibin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor. Gol yollarında problem yaşayan siyah-beyazlı ekipte Abdullah Avcı yönetimden transfer istedi. Portekiz basınının iddiasına göre Beşiktaş, Sloven futbolcu için devreye girdi.
20.01.2020 11:02
- Son Güncelleme: 20.01.2020 11:02
Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla görüşen Beşiktaş, Sivasspor mağlubiyetini unutturacak ve takımı uçuracak bir isme imza attırmanın planlarını yapıyor... Şampiyonluk yolunda önemli bir yara almasına karşın pes etmeye niyeti olmayan siyah beyazlılarda kollar 3. bölge için sıvandı. Burak Yılmaz'ın yanına alternatif bir golcü arayan Kara Kartal için kez haber bu kez Portekiz'den geldi!
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