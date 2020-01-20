Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gol makinesi! Golcü futbolcu geliyor

Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla görüşen Beşiktaş, Sivasspor mağlubiyetini unutturacak ve takımı uçuracak bir isme imza attırmanın planlarını yapıyor... Şampiyonluk yolunda önemli bir yara almasına karşın pes etmeye niyeti olmayan siyah beyazlılarda kollar 3. bölge için sıvandı. Burak Yılmaz'ın yanına alternatif bir golcü arayan Kara Kartal için kez haber bu kez Portekiz'den geldi!