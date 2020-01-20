Galatasaray'ın 20-21 iç saha ve deplasman formaları sosyal medyaya sızdı! İşte ilk görüntüler...
Ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen Galatasaray, ara döneme Antalyaspor galibiyeti ile girmişti. Sarı-kırmızılılar ligin ikinci yarısına da galibiyetle başladı. Galatasaray, Süper Lig'in 18.haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip Denizlispor'u Emre Akbaba ve Radamel Falcao'nun golleriyle 2-1 yendi. Şampiyonluk koşusunda iddiasını sürdüren Galatasaray'ın gelecek sezon formaları sosyal medyaya sızdı. İşte Galatasaray'ın 20-21 sezonu iç saha ve deplasman formaları.
20.01.2020 11:41
- Son Güncelleme: 20.01.2020 11:51
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