GaleriSpor

Galatasaray'ın 20-21 iç saha ve deplasman formaları sosyal medyaya sızdı! İşte ilk görüntüler...

Ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen Galatasaray, ara döneme Antalyaspor galibiyeti ile girmişti. Sarı-kırmızılılar ligin ikinci yarısına da galibiyetle başladı. Galatasaray, Süper Lig'in 18.haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip Denizlispor'u Emre Akbaba ve Radamel Falcao'nun golleriyle 2-1 yendi. Şampiyonluk koşusunda iddiasını sürdüren Galatasaray'ın gelecek sezon formaları sosyal medyaya sızdı. İşte Galatasaray'ın 20-21 sezonu iç saha ve deplasman formaları.

20.01.2020 11:41 - Son Güncelleme: 20.01.2020 11:51
Galatasaray'ın 20-21 iç saha ve deplasman formaları sosyal medyaya sızdı! İşte ilk görüntüler...

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda kullanacağı yeni deplasman ve iç saha formasına dair ilk bilgiler sızdı!

Galatasaray'ın 20-21 iç saha ve deplasman formaları sosyal medyaya sızdı! İşte ilk görüntüler...

Galatasaray'ın yeni iç saha forması, gelecek sezon tüm üreticilerde göreceğimiz "sanat" temasına uygun olarak fırça darbesi desenleriyle oluşturulmuş bir parçalı forma olacak.

Galatasaray'ın 20-21 iç saha ve deplasman formaları sosyal medyaya sızdı! İşte ilk görüntüler...
Galatasaray'ın 20-21 iç saha ve deplasman formaları sosyal medyaya sızdı! İşte ilk görüntüler...

Deplasman forması ise, uzun yıllardır görmediğimiz şekilde kırmızı renkte olacak. Formada tamamlayıcı renk olarak siyah kullanılacak.

Galatasaray'ın 20-21 iç saha ve deplasman formaları sosyal medyaya sızdı! İşte ilk görüntüler...

Tahminlerin formaların bu şekilde görüneceği yönünde.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gol makinesi! Golcü futbolcu geliyor
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gol makinesi! Golcü futbolcu geliyor