Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş ve Verona arasında Isak Hien savaşı!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve önceliği stoper bölgesini güçlendirmek olan Beşiktaş, ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kartal, İsveç Ligi'nde oynayan genç yıldız ile anlaşma sağlamış ve kulüpler arasındaki görüşmeler ise belli bir aşamaya gelmişti.