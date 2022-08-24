Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş ve Verona arasında Isak Hien savaşı!
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak için yarışan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Djurgarden forması giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç yetenek için İtalyan ekibinin de devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Djurgarden forması giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç yetenek için İtalyan ekibinin de devrede olduğu belirtildi.
İtalyan temsilcisi Verona, Djurgardens'den Isak Hien'in APOEL maçında oynatılmamasını istedi. Oynatıp riske etmemelerini istedi. Ancak İsveç kulübü bu teklifi kabul etmedi ve oyuncu maçta oynadı.
23 yaşındaki futbolcu Isak Hien, başta stoper olmak üzere ön libero pozisyonunda da görev yapabiliyor. 1.91 boyundaki defans oyuncusunun aynı zamanda Burkina Faso pasaportu buluyor.
Kariyerine İsveç'in Vasalund takımında başlayan Hein, 1 Ocak 2021'de ülkenin bir diğer takımı Djurgarden'e imza attı. İsveç'te kariyeri boyunca 106 maça çıkan Hein, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan İsveçli yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.