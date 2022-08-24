Vav TV İzle
Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş ve Verona arasında Isak Hien savaşı!

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş ve Verona arasında Isak Hien savaşı!

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak için yarışan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Djurgarden forması giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç yetenek için İtalyan ekibinin de devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
24.08.2022 12:40 - Son Güncelleme: 24.08.2022 12:40
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş ve Verona arasında Isak Hien savaşı!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve önceliği stoper bölgesini güçlendirmek olan Beşiktaş, ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kartal, İsveç Ligi'nde oynayan genç yıldız ile anlaşma sağlamış ve kulüpler arasındaki görüşmeler ise belli bir aşamaya gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş ve Verona arasında Isak Hien savaşı!

Djurgarden forması giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç yetenek için İtalyan ekibinin de devrede olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş ve Verona arasında Isak Hien savaşı!

İtalyan temsilcisi Verona, Djurgardens'den Isak Hien'in APOEL maçında oynatılmamasını istedi. Oynatıp riske etmemelerini istedi. Ancak İsveç kulübü bu teklifi kabul etmedi ve oyuncu maçta oynadı.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş ve Verona arasında Isak Hien savaşı!

Verona'nın İsveç kulübüne 3.7 milyon Euro bonservis teklif ettiği belirtildi. Oyuncuya da 4 yıllık sözleşme sunuldu. İtalyanlar genç yıldız ile bugün son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Hien'in transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş ve Verona arasında Isak Hien savaşı!

23 yaşındaki futbolcu Isak Hien, başta stoper olmak üzere ön libero pozisyonunda da görev yapabiliyor. 1.91 boyundaki defans oyuncusunun aynı zamanda Burkina Faso pasaportu buluyor.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş ve Verona arasında Isak Hien savaşı!

Kariyerine İsveç'in Vasalund takımında başlayan Hein, 1 Ocak 2021'de ülkenin bir diğer takımı Djurgarden'e imza attı. İsveç'te kariyeri boyunca 106 maça çıkan Hein, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş ve Verona arasında Isak Hien savaşı!

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan İsveçli yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

SON DAKİKA