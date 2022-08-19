Okan Buruk'tan orta sahada sürpriz tercih! İşte Ümraniyespor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Son dakika Galatasaray haberleri | Geçtiğimiz hafta evinde Giresunspor'a karşı şok bir yenilgi alan Galatasaray, 3'üncü haftanın açılış maçında Ümraniyespor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi Midtsjö'den gelen sakatlık haberiyle sarsılan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un bu gelişme sonrası orta sahada ilk maçlarda performansı eleştiri konusu olan Emre Akbaba'ya forma şansı vermeyi planladığı öğrenildi. Ümraniyespor cephesinde de kadro belli oldu. İşte Ümraniyespor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 3.haftanın perdesini Galatasaray açıyor. Sarı-kırmızılılar ligin yeni ekibi Ümraniyespor'un konuğu olacak. Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Geçen hafta 45 bin taraftarı önünde Giresunspor'a kaybeden Galatasaray bu şok yenilgiyi Ümraniyespor galibiyetiyle unutturmaya çalışacak. Süper Lig'de ilk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Ümraniye galibiyetiyle yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
MIDTSJÖ YOK
Sakatlığı geçen Leo Dubois, Ümraniyespor karşısında kadroda yer alabilecek. Sakatlıklarını atlatan Omar Elabdellaoui ile Emin de takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda iki oyuncu da kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkabilecek. Haftaiçi yapılan antrenmanda sakatlanan Midtsjö ise kadroda olmayacak.
TORREIRA İLK 11'DE
Okan Buruk, yeni 6 numarası Lucas Torreira'yı bu maça özel olarak hazırladı. Emre Akbaba'yı kulübeye çekmeyi planlayan Buruk, yeni 10 numarası Mertens'i ise tam olarak hazır bulmadığı için ikinci yarı da değerlendirmeyi kararlaştırdı.
ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ