Okan Buruk’tan orta sahada sürpriz tercih! İşte Ümraniyespor - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

MIDTSJÖ YOK

Sakatlığı geçen Leo Dubois, Ümraniyespor karşısında kadroda yer alabilecek. Sakatlıklarını atlatan Omar Elabdellaoui ile Emin de takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda iki oyuncu da kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkabilecek. Haftaiçi yapılan antrenmanda sakatlanan Midtsjö ise kadroda olmayacak.