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Son dakika transfer haberi! Galatasaray yeni kalecisini buldu... Eski Fenerli geliyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkan ancak Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden Galatasaray, Konyaspor karşısında alacağı beraberlik veya galibiyetle mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Sarı krımızılılar diğer yandan transferde de oldukça atak. Gündeme gelen isimlerden biri de sarı lacivertlilerin eski futbolcusu. Yönetim şubat ayında da ilgilendiği yıldızı kadrosuna katmak üzere girişimlere başladı. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 16:42 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 16:42
Son dakika transfer haberi! Galatasaray yeni kalecisini buldu... Eski Fenerli geliyor 1

Trendyol Süper Lig'de 37'inci hafta Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi sonrası sona erdi. İki ezeli rakibin karşılaştığı mücadeleden sarı lacivertliler 1-0 galip ayrıldı.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray yeni kalecisini buldu... Eski Fenerli geliyor 2

Şampiyonluk maçına çıkan Cimbom'da alınan sonuç büyük hayal kırıklığı yaratırken gözler Konyaspor karşılaşmasına çevrildi. Alınacak 1 puan dahi Okan Buruk ve öğrencilerini bu sezonun şampiyonu ilan edecek.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray yeni kalecisini buldu... Eski Fenerli geliyor 3

Pazar akşamı oynanacak karşılaşam öncesinde hazırlıklar başladı. İki takıma da beraberlik yetiyor. Ancak Cimbom kazanarak hem mağlubiyeti unutturmak hem de sezona 3 puanla nokta koymak amacında.

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