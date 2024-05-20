Son dakika transfer haberi! Galatasaray yeni kalecisini buldu... Eski Fenerli geliyor

Trendyol Süper Lig 'de 37'inci hafta Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi sonrası sona erdi. İki ezeli rakibin karşılaştığı mücadeleden sarı lacivertliler 1-0 galip ayrıldı.

Şampiyonluk maçına çıkan Cimbom'da alınan sonuç büyük hayal kırıklığı yaratırken gözler Konyaspor karşılaşmasına çevrildi. Alınacak 1 puan dahi Okan Buruk ve öğrencilerini bu sezonun şampiyonu ilan edecek.

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Pazar akşamı oynanacak karşılaşam öncesinde hazırlıklar başladı. İki takıma da beraberlik yetiyor. Ancak Cimbom kazanarak hem mağlubiyeti unutturmak hem de sezona 3 puanla nokta koymak amacında.