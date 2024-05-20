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Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe ve Beşiktaş istedi ama Galatasaray bitiriyor... İstanbul'a geldi

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek şampiyonluk kutlaması gerçekleştiremeyen Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Konyaspor karşısında alacağı puanla birlikte mutlu sona ulaşmak isterken ev sahibi ekibe de beraberlik yetiyor. Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi bir mayıs ayında daha kupayı müzeye getirebilmek. Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Gündeme gelen isimler arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız bir isim var.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 16:11 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 16:17
Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe ve Beşiktaş istedi ama Galatasaray bitiriyor... İstanbul’a geldi 1

Bu sezon topladığı puanlarla şampiyonluğun en önemli adayı haline gelen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Fenerbahçe'yi evinde ağırladı. Sarı kırmızılılar 21'inci dakikada kırmızı kart görüp 10 kişi kalan rakibi karşısında istediği üstünlüğü kuramadı.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe ve Beşiktaş istedi ama Galatasaray bitiriyor... İstanbul’a geldi 2

İlk yarı 0-0 sona ererken beraberliğin yettiği Cimbom, 71'de Çağlar'ın ayağından gelen golle geriye düştü. 1 puanın dahi mutlu sona ulaştıracağı Aslan sayı olarak üstün konumda bulunmasına rağmen rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Oyun ve skor anlamında üretkenlik gösteremedi.

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe ve Beşiktaş istedi ama Galatasaray bitiriyor... İstanbul’a geldi 3

Sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk ihtimalini de son haftaya bıraktı. Konyaspor ile karşılaşacak Okan Buruk ve öğrencilerine yine bir puan yetecek.

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