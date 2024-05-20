Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe ve Beşiktaş istedi ama Galatasaray bitiriyor... İstanbul'a geldi

Bu sezon topladığı puanlarla şampiyonluğun en önemli adayı haline gelen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında Fenerbahçe'yi evinde ağırladı. Sarı kırmızılılar 21'inci dakikada kırmızı kart görüp 10 kişi kalan rakibi karşısında istediği üstünlüğü kuramadı.
İlk yarı 0-0 sona ererken beraberliğin yettiği Cimbom, 71'de Çağlar'ın ayağından gelen golle geriye düştü. 1 puanın dahi mutlu sona ulaştıracağı Aslan sayı olarak üstün konumda bulunmasına rağmen rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Oyun ve skor anlamında üretkenlik gösteremedi.
Sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk ihtimalini de son haftaya bıraktı. Konyaspor ile karşılaşacak Okan Buruk ve öğrencilerine yine bir puan yetecek.