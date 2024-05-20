Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe ve Beşiktaş istedi ama Galatasaray bitiriyor... İstanbul'a geldi

Bu sezon topladığı puanlarla şampiyonluğun en önemli adayı haline gelen Galatasaray , Trendyol Süper Lig 'in 37'inci haftasında Fenerbahçe 'yi evinde ağırladı. Sarı kırmızılılar 21'inci dakikada kırmızı kart görüp 10 kişi kalan rakibi karşısında istediği üstünlüğü kuramadı.

İlk yarı 0-0 sona ererken beraberliğin yettiği Cimbom, 71'de Çağlar'ın ayağından gelen golle geriye düştü. 1 puanın dahi mutlu sona ulaştıracağı Aslan sayı olarak üstün konumda bulunmasına rağmen rakibine üstünlük kurmayı başaramadı. Oyun ve skor anlamında üretkenlik gösteremedi.

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Sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk ihtimalini de son haftaya bıraktı. Konyaspor ile karşılaşacak Okan Buruk ve öğrencilerine yine bir puan yetecek.