Okan Buruk'un 10 numarası Dries Mertens bakın nereli çıktı! İşte Galatasaraylı oyuncuların memleketleri...

Trendyol Süper Lig'de topladığı 102 puanla adını tarihe 24'üncü kez şampiyon yazdıran Galatasaray, kupayı müzesine götürmeyi başardı. Galatasaray, zaferi RAMS Park'ta futbolcuları başta Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu,Hakim Ziyech olmak üzere Rams Park'ta şampiyonluğunu kutluyor. Sahaya oğlu Ciro ile çıkan 10 numaralı Driens Mertens'in memleketi merak konusu oldu. İşte başta Dries Mertens olmak üzere Galatasaraylı oyuncuların memleketleri...