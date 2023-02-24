Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin B planı ortaya çıktı! Gelson Martins transferinde Jorge Jesus detayı!
Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına takviye yapmak için düğmeye basan Kanarya, Tottenham'dan Lucas Moura ile pazarlık masasında. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı futbolcu ile anlaşamaması halinde rotayı Fransa'da Monaco forması giyen Gelson Martins'e çevirecek. Peki Gelson Martins'in maliyeti ne kadar, Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte yaşanan sıcak gelişmeler ve detaylar...
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Tottenham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lucas Moura ile görüşmelerine devam ediyor.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ VE OYUNCUNUN CEVABI
Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif sundu. Sambacı ise 5 milyon euro ve imza parası talep etti. Kanarya ile Moura arasındaki pazarlıklar devam ederken, Sarı-Lacivertli yöneticiler B planını da hazırladı.
MOURA OLMAZSA ALTERNATİFİ HAZIR
Fenerbahçe, Tottenham'dan ayrılması beklenen Lucas Moura ile anlaşma sağlayamaması halinde rotasını Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Gelson Martins'e çevirecek.
GELSON MARTINS DE LİSTEDE
Yeşil Burun Adaları ve Portekiz vatandaşlığı bulunan 27 yaşındaki Gelson Martins, sağ açık ve sol açık mevkilerinde forma giyebiliyor. Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olan futbolcunun, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden biri olduğu öğrenildi.
MARTINS'IN MALİYETİ NE KADAR?
Sporting Lizbon altyapısında dikkatleri üstüne çeken Gelson Martins, İspanya'da Atletico Madrid ekibinde de forma giymişti. 2018 yılında 35 milyon euro değer biçilen futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.