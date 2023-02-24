Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe’nin B planı ortaya çıktı! Gelson Martins transferinde Jorge Jesus detayı!

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ VE OYUNCUNUN CEVABI

Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif sundu. Sambacı ise 5 milyon euro ve imza parası talep etti. Kanarya ile Moura arasındaki pazarlıklar devam ederken, Sarı-Lacivertli yöneticiler B planını da hazırladı.