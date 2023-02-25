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Fenerbahçe taraftarından depremzedelere müthiş destek! Maç başlarken...

Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, depremzedeler unutulmadı. Maç öncesi ısınmaya siyah tişörtlerle çıkılırken, Fenerbahçe taraftarı da depremzedelere müthiş bir destek verdi. İşte o anlar...

25.02.2023 19:16 - Son Güncelleme: 25.02.2023 19:16
Fenerbahçe taraftarından depremzedelere müthiş destek! Maç başlarken...

Süper Lig'de erteleme maçında Fenerbahçe Konyaspor ile karşılaştı.

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Fenerbahçe taraftarından depremzedelere müthiş destek! Maç başlarken...

Sarı lacivertlilerde, depremzedeler de unutulmadı.

Fenerbahçe taraftarından depremzedelere müthiş destek! Maç başlarken...

Maç öncesi ısınmaya siyah tişörtlerle çıkılırken, Fenerbahçe taraftarı da depremzedelere müthiş bir destek verdi.

Fenerbahçe taraftarından depremzedelere müthiş destek! Maç başlarken...

ATKILAR SAHAYA ATILDI!

Fenerbahçe taraftarı maçın başlamasına saniyeler kala müthiş bir harekete imza attı.

Fenerbahçe taraftarından depremzedelere müthiş destek! Maç başlarken...

Taraftarlar, atkılarını depremzedelere destek olmak için sahaya fırlattı.

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