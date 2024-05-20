Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası yorumcular ne dedi? Galatasaraylı oyuncuları yerden yere vurdular! Kanarya hakeme rağmen kazandı

1

Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray, derbide Fenerbahçe'ye evinde 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımın golünü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 96'ya yükseltti. Derbiden puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray ise 99 puanda kaldı. Ligde şampiyon olacak takım son hafta maçlarının sonuçlarıyla belli olacak. Fenerbahçe son haftada evinde İstanbulspor'u konuk edecek, Galatasaray ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.