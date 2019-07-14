Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de o isim için karşı karşıya

Vedat Muriç ve Altay Bayındır'la başlayan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer savaşı bu kez de yabancı bir yıldız için yaşanıyor. İki transferde de ezeli rakibi Galatasaray'a büyük çalım atan Fenerbahçe, bu kez ise çalım yemek üzere... İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

14.07.2019 11:44 - Son Güncelleme: 14.07.2019 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





