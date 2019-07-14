Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de o isim için karşı karşıya
Vedat Muriç ve Altay Bayındır'la başlayan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer savaşı bu kez de yabancı bir yıldız için yaşanıyor. İki transferde de ezeli rakibi Galatasaray'a büyük çalım atan Fenerbahçe, bu kez ise çalım yemek üzere... İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...
14.07.2019 11:44
- Son Güncelleme: 14.07.2019 11:44
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor...
Son olarak Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler yeni bir 'transfer savaşı'na giriyor.
Kosovalı golcüyü ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye missilleme geldi.
Sarı-Kırmızılılar'ın, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koşup el sıkıştığı yıldız futbolcunun transferi için devreye girdiği ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
RAMADANI SICAK BAKTI
Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Fejsa'nın menajeri Fali Ramadani ile yaptıkları görüşmede Fenerbahçe'nin oyuncu için yıllık 1.8 milyon euro teklif ettiğini öğrenince 2.5 milyon euroluk öneride bulunduğu öğrenildi.