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Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de o isim için karşı karşıya

Vedat Muriç ve Altay Bayındır'la başlayan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer savaşı bu kez de yabancı bir yıldız için yaşanıyor. İki transferde de ezeli rakibi Galatasaray'a büyük çalım atan Fenerbahçe, bu kez ise çalım yemek üzere... İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

14.07.2019 11:44 - Son Güncelleme: 14.07.2019 11:44
Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de o isim için karşı karşıya

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor...

Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de o isim için karşı karşıya

Son olarak Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler yeni bir 'transfer savaşı'na giriyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de o isim için karşı karşıya

Kosovalı golcüyü ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye missilleme geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de o isim için karşı karşıya

Sarı-Kırmızılılar'ın, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koşup el sıkıştığı yıldız futbolcunun transferi için devreye girdiği ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez de o isim için karşı karşıya

RAMADANI SICAK BAKTI
Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Fejsa'nın menajeri Fali Ramadani ile yaptıkları görüşmede Fenerbahçe'nin oyuncu için yıllık 1.8 milyon euro teklif ettiğini öğrenince 2.5 milyon euroluk öneride bulunduğu öğrenildi.

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