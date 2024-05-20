Galatasaray'dan 45 milyon, Fenerbahçe'den 23 milyon euroluk zarar!

1 Trendyol Süper Lig'de bir sezon daha sona ermek üzere. Pazar akşamı Galatasaray Konya deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. İki takımın alacağı sonuçlara göre şampiyon belirlenecek.

2 Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanında aldığı zafer sonrasında pazara ertelenen şampiyonluk akşamında hangi tarafın mutlu sona ulaşacağı merak konusu. Diğer yandan transfer çalışmaları da tüm kulüpler için sürüyor.