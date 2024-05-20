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Galatasaray'dan 45 milyon, Fenerbahçe'den 23 milyon euroluk zarar!

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımların son 5 sezondaki transfer harcamaları belli oldu. Buna göre Galatasaray'ın 45 milyon euro, Fenerbahçe'nin ise 23 milyon euro civarında zararı kayıtlara geçti. Ancak daha fazla zarar eden takım da var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 22:00 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 22:00
Galatasaray’dan 45 milyon, Fenerbahçe’den 23 milyon euroluk zarar! 1

Trendyol Süper Lig'de bir sezon daha sona ermek üzere. Pazar akşamı Galatasaray Konya deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. İki takımın alacağı sonuçlara göre şampiyon belirlenecek.

Galatasaray’dan 45 milyon, Fenerbahçe’den 23 milyon euroluk zarar! 2

Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanında aldığı zafer sonrasında pazara ertelenen şampiyonluk akşamında hangi tarafın mutlu sona ulaşacağı merak konusu. Diğer yandan transfer çalışmaları da tüm kulüpler için sürüyor.

Galatasaray’dan 45 milyon, Fenerbahçe’den 23 milyon euroluk zarar! 3

Kulüplerin son 5 sezonda ödedikleri bonservislere göre ortaya çıkardıkları bilanço da belli oldu.

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