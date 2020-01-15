Son dakika transfer gelişmesi! Dieumerci Mbokani Fenerbahçe için tarih verdi
Son dakika trasnfer gelişmesi... Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp, Simon Falette haricinde bir ismi kadrosuna dahil etmezken, transferde sessizliğini koruyor. Kanarya, eksik ve yetersiz bulduğu bölgelere takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda transfer yapılması istenilen noktalardan biri de forvet hattı. Vedat Muriç'in gol yollarında etkili olmasına rağmen yalnız kalması ve Mevlüt'ün istenileni verememesi, sarı lacivertlileri arayışa sokmuştu.
Sarı-lacivertli kulüp yıldız golcüyü renklerine bağlamak için girişimlerde bulunurken, o isim de transferi ile ilgili net konuştu!
15.01.2020 11:37
- Son Güncelleme: 15.01.2020 11:37
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