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Son dakika transfer gelişmesi! Dieumerci Mbokani Fenerbahçe için tarih verdi

Son dakika trasnfer gelişmesi... Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp, Simon Falette haricinde bir ismi kadrosuna dahil etmezken, transferde sessizliğini koruyor. Kanarya, eksik ve yetersiz bulduğu bölgelere takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda transfer yapılması istenilen noktalardan biri de forvet hattı. Vedat Muriç'in gol yollarında etkili olmasına rağmen yalnız kalması ve Mevlüt'ün istenileni verememesi, sarı lacivertlileri arayışa sokmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp yıldız golcüyü renklerine bağlamak için girişimlerde bulunurken, o isim de transferi ile ilgili net konuştu!

15.01.2020 11:37 - Son Güncelleme: 15.01.2020 11:37
Son dakika transfer gelişmesi! Dieumerci Mbokani Fenerbahçe için tarih verdi

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ve yönetim üçgeninde transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor...

Son dakika transfer gelişmesi! Dieumerci Mbokani Fenerbahçe için tarih verdi

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu'nda oynadığı Kayserispor karşılaşmasında Yanal, 3. bölgede yaşanılan aksaklıklara değinirken, mutlaka Muriç'in yanına bir forvet takviyesi yapılması gerektiğinin üzerinde durdu.

Son dakika transfer gelişmesi! Dieumerci Mbokani Fenerbahçe için tarih verdi

2. yarı öncesinde mutlaka şampiyonluğa ulaşmak istediğini yönetime ileten teknik heyet, kısa zaman içerisinde takıma uyum sağlayabilecek ve tecrübesiyle arkadaşlarını koordine edebilecek bir golcüyü istiyor.

Son dakika transfer gelişmesi! Dieumerci Mbokani Fenerbahçe için tarih verdi

Yanal'ın transfer listesinde bir çok isim bulunurken, 1 tercihlerdeki gerek oyuncularla, gerekse kulüpleriyle yaşanılan mali aksaklık, transfer komitesinin 2. listeye yoğunlaşmasına sebebiyet veriyor.

Son dakika transfer gelişmesi! Dieumerci Mbokani Fenerbahçe için tarih verdi

KONGOLU GOLCÜ F.BAHÇE'YE!
Bu bağlamda sarı lacivertlilerin ilgilendiği isimlerden biri de şu anda Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp FC'de forma giyen Dieumerci Mbokani olmuştu.

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