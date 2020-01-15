Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu
Süper Lig'in ilk devresinin son maçında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçerek devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Simon Falette'yi kiralık olarak kadroya katan sarı-lacivertli ekip şimdi de sol bek transferi çalışmalarına hız verdi. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, Fenerbahçe'nin bu transfer çalışmasıyla ilgili son dakika bir bilgi verdi. İşte detaylar...
15.01.2020 14:00
- Son Güncelleme: 15.01.2020 14:00
Süper Lig'in ilk yarısını umduğu sıralamada bitiremeyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı takviyeleri belirlemişti.
Ocak ayı transfer dönemine Simon Falette'i kadrosuna katarak giren sarı-lacivertli takım, TFF'den gelen limit kararıyla hayal kırıklığı yaşamıştı.
Transferde finansal açıdan tedbirli davranmak durumunda kalan Fenerbahçe'ye, ilgilendiği isimden kötü haber gelmişti. Aynı futbolcuda bir gelişme daha yaşandı.
Bu sıcak gelişmeyi ise İtalyanların ünlü muhabiri Nico Schira, sosyal medya hesabından attığı tweetle duyurdu. İşte sarı-lacivertli taraftarların heyecanlanmasına neden olan o paylaşım...
Nico Schira paylaştığı tweette, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'la transfer görüşmesi yapan ve anlaşma sağladığı iddia edilen Ricardo Rodriguez'in önceliğinin Fenerbahçe olduğunu açıkladı.