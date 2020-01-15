Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu

Süper Lig'in ilk devresinin son maçında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçerek devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Simon Falette'yi kiralık olarak kadroya katan sarı-lacivertli ekip şimdi de sol bek transferi çalışmalarına hız verdi. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, Fenerbahçe'nin bu transfer çalışmasıyla ilgili son dakika bir bilgi verdi. İşte detaylar...

15.01.2020 14:00 - Son Güncelleme: 15.01.2020 14:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





