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Son dakika transfer bombaları patlıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Avrupa liglerinde sezonun bitmesiyle başlayan transfer çalışmalarında gözler, kulübüyle kontratı biten yıldız futbolculara çevrildi. Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve rotayı serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Süper Lig'in iddialı takımları Galatasaray ve Fenerbahçe de "serbest yıldızlar" fırsatını değerlendirmenin peşinde. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız isimler...

11.06.2019 15:14 - Son Güncelleme: 11.06.2019 15:14
Son dakika transfer bombaları patlıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...


Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Son dakika transfer bombaları patlıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...


Sezon sonu itibariyle serbest kalan futbolcuların arasında, Paris Saint-Germain'den Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot, Dani Alves, Marsilya'dan Mario Balotelli, Barcelona'dan Thomas Vermaelen, Atletico Madrid'den Diego Godin, Filipe Luis, Juanfran, Bayern Münih'ten Franck Ribery, Arjen Robben, Manchester United'dan Ander Herrera, Juan Mata, Porto'dan Yacine Brahimi, Hector Herrera, Arsenal'den Danny Welbeck, Nacho Monreal gibi birçok önemli ismin bulunması kulüplerin iştahını kabartıyor.

Son dakika transfer bombaları patlıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...


Adları Türk kulüpleriyle anılanlar

Geçmiş transfer dönemlerinde adları Galatasaray'la anılan İngiliz futbolcular Gary Cahill, Danny Welbeck ve İtalyan Mario Balotelli sezonun bitmesiyle takımlarından ayrılıyor.

Son dakika transfer bombaları patlıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...


Galatasaray'ın, daha önce Beşiktaş forması da giyen, Fulham ile sözleşmesi sona eren Ryan Babel ile ilgilendiği iddia ediliyor.

Son dakika transfer bombaları patlıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...


Alman Max Kruse, Cezayirli Yacine Brahimi, Kolombiyalı Cristian Zapata ise bu sezon Fenerbahçe ile adları anılan serbest futbolcular arasında yer alıyor.

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