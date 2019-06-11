Son dakika transfer bombaları patlıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Avrupa liglerinde sezonun bitmesiyle başlayan transfer çalışmalarında gözler, kulübüyle kontratı biten yıldız futbolculara çevrildi. Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve rotayı serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Süper Lig'in iddialı takımları Galatasaray ve Fenerbahçe de "serbest yıldızlar" fırsatını değerlendirmenin peşinde. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız isimler...
Sezon sonu itibariyle serbest kalan futbolcuların arasında, Paris Saint-Germain'den Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot, Dani Alves, Marsilya'dan Mario Balotelli, Barcelona'dan Thomas Vermaelen, Atletico Madrid'den Diego Godin, Filipe Luis, Juanfran, Bayern Münih'ten Franck Ribery, Arjen Robben, Manchester United'dan Ander Herrera, Juan Mata, Porto'dan Yacine Brahimi, Hector Herrera, Arsenal'den Danny Welbeck, Nacho Monreal gibi birçok önemli ismin bulunması kulüplerin iştahını kabartıyor.