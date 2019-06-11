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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri (11 Haziran 2019)

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Şener Özbayraklı'nın, Galatasaray'ın sağlık kontrolünden geçerken çekildiği fotoğraf sosyal medyaya sızdı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı eski oyuncusunu istiyor. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'a İtalyan kancası. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig takımlarının transfer gündemlerinde neler var? İşte günün transfer haberleri.

11.06.2019 12:05 - Son Güncelleme: 11.06.2019 12:15
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri (11 Haziran 2019)

ŞENER ÖZBAYRAKLI GALATASARAY'DA

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli takımla yollarını ayıran sağ bek Şener Özbayraklı'nın Galatasaray için sağlık kontrolünden geçerken çekilen fotoğrafları da sosyal medyaya düştü.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri (11 Haziran 2019)

SÖZLEŞME TAZELEDİ

Ozan Kabak'ın gidişinden ders çıkaran Galatasaraylı idareciler, Belçika devi Anderlecht'in takibinde bulunan Yunus Akgün'e 4 yıllık imza attırdı. .

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri (11 Haziran 2019)

BİR İSPANYOL DAHA

Bayern ve M.City'nin istediği 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun fiyatını 60 milyon euro olarak belirleyen Atletico'nun bu satışı tamamlar tamamlamaz, F.Bahçe'ye Elif için resmi teklifini göndereceği bildirildi.

Öte yandan İspanyol basınından El Gol Digital sitesinin haberine göre Sevilla'da teknik direktörü Lopetegui'nin ilk transfer isteği Eljif Elmas oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Eljif'i transfer listesine dahil etti. Birçok kulübün peşinde olduğu Eljif konusunda Sevilla'nın aceleci davranması gerektiği vurgulandı..

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri (11 Haziran 2019)

GALATASARAY'IN TRANSFERİNİ POLONYA BASINI DUYURDU

Yeni sezon yapılanmasında alternatif oyuncular üzerinden ilerleyen Galatasaray ile ilgili son transfer iddiası Polonya basınından geldi. Özellikle genç futbolcular üzerindeki yatırımlarıyla bilinen teknik direktör Fatih Terim'in, Polonya 1. Lig takımlarından Piast Gliwice'te forma giyen Patryk Dziczek'i istediği öğrenildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri (11 Haziran 2019)

ABDULLAH AVCI ONU İSTİYOR

Savunmanın sağını sağlama almak isteyen Siyah-Beyazlı takımın hedefindeki ilk isim Avcı'nın da yakından tanıdığı Başakşehirli Junior Caiçara.

Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşırken, yönetim Başakşehir Kulübü ile de görüşmelere başladı.

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