Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri (11 Haziran 2019)
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Şener Özbayraklı'nın, Galatasaray'ın sağlık kontrolünden geçerken çekildiği fotoğraf sosyal medyaya sızdı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı eski oyuncusunu istiyor. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'a İtalyan kancası. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig takımlarının transfer gündemlerinde neler var? İşte günün transfer haberleri.
BİR İSPANYOL DAHA
Bayern ve M.City'nin istediği 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun fiyatını 60 milyon euro olarak belirleyen Atletico'nun bu satışı tamamlar tamamlamaz, F.Bahçe'ye Elif için resmi teklifini göndereceği bildirildi.
Öte yandan İspanyol basınından El Gol Digital sitesinin haberine göre Sevilla'da teknik direktörü Lopetegui'nin ilk transfer isteği Eljif Elmas oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Eljif'i transfer listesine dahil etti. Birçok kulübün peşinde olduğu Eljif konusunda Sevilla'nın aceleci davranması gerektiği vurgulandı..
GALATASARAY'IN TRANSFERİNİ POLONYA BASINI DUYURDU
Yeni sezon yapılanmasında alternatif oyuncular üzerinden ilerleyen Galatasaray ile ilgili son transfer iddiası Polonya basınından geldi. Özellikle genç futbolcular üzerindeki yatırımlarıyla bilinen teknik direktör Fatih Terim'in, Polonya 1. Lig takımlarından Piast Gliwice'te forma giyen Patryk Dziczek'i istediği öğrenildi.