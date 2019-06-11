Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transfer haberleri (11 Haziran 2019)

BİR İSPANYOL DAHA

Bayern ve M.City'nin istediği 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun fiyatını 60 milyon euro olarak belirleyen Atletico'nun bu satışı tamamlar tamamlamaz, F.Bahçe'ye Elif için resmi teklifini göndereceği bildirildi.



Öte yandan İspanyol basınından El Gol Digital sitesinin haberine göre Sevilla'da teknik direktörü Lopetegui'nin ilk transfer isteği Eljif Elmas oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Eljif'i transfer listesine dahil etti. Birçok kulübün peşinde olduğu Eljif konusunda Sevilla'nın aceleci davranması gerektiği vurgulandı..