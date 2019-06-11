Galatasaray'a Banega'dan kötü haber! Teklifi kabul etti
Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için iyi bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'a, orta sahaya transfer etmek istediği Arjantinli yıldızdan kötü haber geldi.
11.06.2019 15:17
- Son Güncelleme: 11.06.2019 15:21
Ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, özellikle hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sarı-kırmızılı ekip, bir yandan bütçesine uygun genç isimleri kadrosuna katmaya çalışırken öte yandan taraftarlarını heyecanladıracak isimlere de teklif götürüyor.
Galatasaray'da taraftarların neticelenmesini merakla beklediği dünyaca ünlü futbolcudan ise kötü haber geldi.
TYC Sports'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların ısrarla istediği Ever Banega, ülkesine dönmek istediği için Boja Juniors'un teklifine 'evet' dedi.
Arjantin temsilcisinin teklifini kabul eden Banega ayrıca kulübü Sevilla ile Boca Juniors'un resmi olarak görüşmelere başlamasını talep etti.