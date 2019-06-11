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Galatasaray'a Banega'dan kötü haber! Teklifi kabul etti

Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için iyi bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'a, orta sahaya transfer etmek istediği Arjantinli yıldızdan kötü haber geldi.

11.06.2019 15:17 - Son Güncelleme: 11.06.2019 15:21
Galatasaray'a Banega'dan kötü haber! Teklifi kabul etti

Ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, özellikle hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Galatasaray'a Banega'dan kötü haber! Teklifi kabul etti

Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sarı-kırmızılı ekip, bir yandan bütçesine uygun genç isimleri kadrosuna katmaya çalışırken öte yandan taraftarlarını heyecanladıracak isimlere de teklif götürüyor.

Galatasaray'a Banega'dan kötü haber! Teklifi kabul etti

Galatasaray'da taraftarların neticelenmesini merakla beklediği dünyaca ünlü futbolcudan ise kötü haber geldi.

Galatasaray'a Banega'dan kötü haber! Teklifi kabul etti

TYC Sports'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların ısrarla istediği Ever Banega, ülkesine dönmek istediği için Boja Juniors'un teklifine 'evet' dedi.

Galatasaray'a Banega'dan kötü haber! Teklifi kabul etti

Arjantin temsilcisinin teklifini kabul eden Banega ayrıca kulübü Sevilla ile Boca Juniors'un resmi olarak görüşmelere başlamasını talep etti.

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