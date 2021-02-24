SON DAKİKA: Trafik kazası geçiren ABD'li golfçü Tiger Woods’un sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

"KAZAYI UCUZ ATLATTI "

Konuyla ilgili açıklama yapan Los Angeles Emniyet Müdürü Alex Villanueva, Woods'un Los Angeles'ta Rolling Hills Estates ile Rancho Palos Verdes bölgesi üzerinde giderken sabah saat 7:12 sularında yokuş aşağı virajlı bir noktada takla atarak yoldan çıktığını, aracın takla attıktan sonra hava yastıklarının açılması sonrası kazayı ucuz atlattığını söyledi.