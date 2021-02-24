SON DAKİKA: Trafik kazası geçiren ABD'li golfçü Tiger Woods’un sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi
Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, ABD'nin Kalifornia eyaletinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Los Angeles Emniyet Müdürü Alex Villanueva, Woods'un Los Angeles'ta Rolling Hills Estates ile Rancho Palos Verdes bölgesi üzerinde giderken sabah saat 7:12 sularında yokuş aşağı virajlı bir noktada takla atarak yoldan çıktığını, aracın takla attıktan sonra hava yastıklarının açılması sonrası kazayı ucuz atlattığını söyledi. Öte yandan son dakika haberine göre Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'un sağlık durumuna ilişkin de açıklama geldi. Peki Tiger Woods'un hayati tehlikesi var mı? Tiger Woods'un son durumu nasıl? İşte detaylar.
24.02.2021 11:47
- Son Güncelleme: 24.02.2021 11:59
"KAZAYI UCUZ ATLATTI "
Konuyla ilgili açıklama yapan Los Angeles Emniyet Müdürü Alex Villanueva, Woods'un Los Angeles'ta Rolling Hills Estates ile Rancho Palos Verdes bölgesi üzerinde giderken sabah saat 7:12 sularında yokuş aşağı virajlı bir noktada takla atarak yoldan çıktığını, aracın takla attıktan sonra hava yastıklarının açılması sonrası kazayı ucuz atlattığını söyledi.