Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi'den Emre Belözoğlu'na şok yanıt

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden kaptığı Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu. Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş'tan bu haberleri yalanlamalarını istediği ancak olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.

25.02.2021 09:59 - Son Güncelleme: 25.02.2021 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





