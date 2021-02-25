Son dakika Fenerbahçe haberleri | Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi'den Emre Belözoğlu'na şok yanıt
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden kaptığı Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu. Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş'tan bu haberleri yalanlamalarını istediği ancak olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.
25.02.2021 09:59
- Son Güncelleme: 25.02.2021 09:59
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın basın mensuplarıyla buluştuğu gün yaptığı açıklamalar gündemdekini yerini koruyor.
Özellikle, "Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum. Mert Hakan'ın hatta ofisimde gece 02.00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın" sözleri çok konuşulmuştu.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun, iki oyuncudan bu sözleri yalanlamasını istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.
Özellikle Lazio'da çok da mutlu olmayan devre arasında transfer gündemine de gelen Muriqi'nin bir gün mutlaka Galatasaray forması giymek istediği ifade edildi.
26 yaşındaki Kosovalı futbolcu, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Vedat'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.