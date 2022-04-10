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Haberler Spor Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına'nın gözü Konyaspor'da! Şampiyonluk turuna adım adım

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına'nın gözü Konyaspor'da! Şampiyonluk turuna adım adım

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Trabzonspor, ligin bitimine 5 hafta kala Konyaspor ve Fenerbahçe'ye 15 puan veya üstü fark atarsa zaferini ilan edecek.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
10.04.2022 12:14 - Son Güncelleme: 10.04.2022 12:14
Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın gözü Konyaspor’da! Şampiyonluk turuna adım adım

Lider Trabzonspor, 32. hafta maçında Gaziantep FK ile deplasmanda berabere kalarak gelecek hafta sahasında şampiyonluk turu atma ihtimalini ortadan kaldırdı. Ancak Gaziantep beraberliğine rağmen Trabzonspor'un önümüzdeki hafta şampiyonluğunu ilan etme durumu var.

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Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın gözü Konyaspor’da! Şampiyonluk turuna adım adım

Abdullah Avcı'nın öğrencileri 32 hafta sonunda topladığı 72 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Cuma günü ise Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak. Karadeniz Fırtınası maçını kazanırsa cumartesi ve pazar günü oynanacak maçların skorlarına göre şampiyon olabilir.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın gözü Konyaspor’da! Şampiyonluk turuna adım adım

Bordo-Mavililer ligin bitimine 5 hafta kala Konyaspor ve Fenerbahçe'ye 15 puan veya üstü fark atarsa zaferini ilan edecek. Fırtına iki takıma karşı ikili averajda da üstün.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın gözü Konyaspor’da! Şampiyonluk turuna adım adım

Karadeniz Fırtınası'nın rakiplerinden Fenerbahçe bugün ve cumartesi günü karşılaşacağı Göztepe maçlarında 2'de 2 yapamazsa, Konyaspor da Pazar günü Gaziantep'i evinde yenemezse Trabzonspor özlemini duyduğu şampiyonluğunu ilan edecek.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın gözü Konyaspor’da! Şampiyonluk turuna adım adım

Trabzonspor böyle bir durumda Konyaspor maçının bitimiyle birlikte mutlu sona ulaşacak. Yani stadında maçı oynarken değil de televizyondan maçı izlerken şampiyonluğunu kutlayacak.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın gözü Konyaspor’da! Şampiyonluk turuna adım adım

Futbol Federasyonu 33. haftanın programını daha önce açıkladı. Ancak programın değiştirilip maçların aynı saatte oynanıp oynanmayacağı merak konusu.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın gözü Konyaspor’da! Şampiyonluk turuna adım adım
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