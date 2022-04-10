Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına'nın gözü Konyaspor'da! Şampiyonluk turuna adım adım
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Trabzonspor, ligin bitimine 5 hafta kala Konyaspor ve Fenerbahçe'ye 15 puan veya üstü fark atarsa zaferini ilan edecek.
Lider Trabzonspor, 32. hafta maçında Gaziantep FK ile deplasmanda berabere kalarak gelecek hafta sahasında şampiyonluk turu atma ihtimalini ortadan kaldırdı. Ancak Gaziantep beraberliğine rağmen Trabzonspor'un önümüzdeki hafta şampiyonluğunu ilan etme durumu var.
Bordo-Mavililer ligin bitimine 5 hafta kala Konyaspor ve Fenerbahçe'ye 15 puan veya üstü fark atarsa zaferini ilan edecek. Fırtına iki takıma karşı ikili averajda da üstün.
Karadeniz Fırtınası'nın rakiplerinden Fenerbahçe bugün ve cumartesi günü karşılaşacağı Göztepe maçlarında 2'de 2 yapamazsa, Konyaspor da Pazar günü Gaziantep'i evinde yenemezse Trabzonspor özlemini duyduğu şampiyonluğunu ilan edecek.
Trabzonspor böyle bir durumda Konyaspor maçının bitimiyle birlikte mutlu sona ulaşacak. Yani stadında maçı oynarken değil de televizyondan maçı izlerken şampiyonluğunu kutlayacak.