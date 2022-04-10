Kadıköy'de derbi zamanı! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Son dakika spor haberi | Türkiye nefesini tuttu saat 20.30'da Kadıköy'de oynanacak derbi için geri sayıma başladı. İsmail Kartal'ın gelişinden sonra tırmanışa geçen ve Konyaspor'un dün kaybetmesiyle birlikte 2.'lik şansı doğan Fenerbahçe, evinde Domenec Torrent'li Galatasaray'ı ağırlıyor. Her iki ekip de kazanarak 3 puanı cebine koymak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan başka eksik bulunmuyor. Galatasaray cephesinde ise Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed maç kadrosunda yer almayacak. Kerem Aktürkoğlu'nun durumu ise maç saatinde netleşecek. İşte zorlu karşılaşma öncesi takımların son durumları ve Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
10.04.2022 09:13 - Son Güncelleme: 10.04.2022 09:13
FENERBAHÇE CEPHESİ
Futbolseverlerin aylarca beklediği dünya derbisi geldi çattı... Fenerbahçe bugün ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek, büyük bir heyecan kasırgası yaşanacak.
Süper Lig'de son 7 maçta 19 puan alarak şahlanan Kanarya galip gelirse ikinci sıraya yükselecek. Teknik direktör İsmail Kartal, derbide sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i...