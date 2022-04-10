Son dakika Beşiktaş haberleri... Sonların adamı Cezayirli yıldız Ghezzal! Dikkat çeken istatistik
Son dakika Beşiktaş haberleri… Kara Kartal'ın performansıyla göz dolduran yıldızı Rachid Ghezzal tıpkı geçen sezonda olduğu gibi son haftalarda çok farklı bir kimliğe büründü. Bu sezona istediği gibi başlayamayan Ghezzal son haftalarda ise bir başka oynuyor. 26 ile 32. haftalar arasında 1 gol ve 5 asist üreten Cezayirli top cambazı, tıpkı geçen sezon olduğu gibi son haftalarda yine sahne almaya başladı.
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Alanyaspor maçında bir asiste imza atan yıldız oyuncunun son haftalardaki performansı akıllara geçen sezonu getiriyor.
Alanyaspor maçında yaptığı asist ve ortaya koyduğu futbolla taraftarlardan büyük alkış alan Rachid Ghezzal tıpkı geçen sezon olduğu gibi son haftalarda farklı bir kimliğe büründü…
Bir sezon önce bitime 14 hafta kala gösterdiği performansla Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan tecrübeli oyuncu Süper Lig'de sezonu 8 gol ve 17 asistle tamamlayarak adını tarihe yazdırdı.
Bu sezona istediği gibi başlayamayan Ghezzal son haftalarda ise bir başka oynuyor. 26 ile 32. haftalar arasında 1 gol ve 5 asist üreten Cezayirli top cambazı, tıpkı geçen sezon olduğu gibi son haftalarda yine sahne almaya başladı.