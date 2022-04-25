Galatasaray’ın Altay galibiyeti sonrası spor yazarlarından Torrent’e sert sözler: Anlamak mümkün değil!

Takımdaki satılabilir ve özel oyuncular; Marcao, Nelsson, Mostafa Mohamed ve Kerem. Onları satınca gelecek parayla bu dörtlünün boşluklarını doldurmak ve bu sezon (27 milyon avro harcanmasına rağmen) çok dikkat çeken eksikleri gidermek için iş bilmek yeterli olmayacak.