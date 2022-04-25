RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Galatasaray'ın Altay galibiyeti sonrası spor yazarlarından Torrent'e sert sözler: Anlamak mümkün değil!

Galatasaray'ın Altay galibiyeti sonrası spor yazarlarından Torrent'e sert sözler: Anlamak mümkün değil!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı ve Galatasaray'daki başkanlık seçimlerini değerlendiren spor yazarları Torrent'in tercihlerini eleştirdi.

25.04.2022 09:21 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:21
Galatasaray’ın Altay galibiyeti sonrası spor yazarlarından Torrent’e sert sözler: Anlamak mümkün değil!

SERKAN KORKMAZ - İKİ KRİTİK SEÇİM

Galatasaray'da başkan gidiyor, biliyoruz ki; hoca da gidici. Oyuncu kadrosunda da durum, yönetim ve teknik heyetten çok farklı değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’ın Altay galibiyeti sonrası spor yazarlarından Torrent’e sert sözler: Anlamak mümkün değil!

Babel ve Feghouli pahalı ve sözleşmeleri bitiyor. Dün akşam nitelikli bir orta saha olduğunu gösteren Pulgar ile Halil'se kiralıklar ve kesinlikle ayrılıyorlar... Atan (Gomis) ile tutan (Muslera) yaşlılar ve önümüzdeki sezonki verimleri hayli şüpheli. Finansal durum felaket.

Galatasaray’ın Altay galibiyeti sonrası spor yazarlarından Torrent’e sert sözler: Anlamak mümkün değil!

Gelecek olan yönetim, gemiyi ilerletmek bir yana, su üzerinde tutmak için bile büyük enerji harcayacak. Yeni bir hoca, yeni oyuncular için (yoktan var edemeyeceklerine göre) eldekilerden satmak dışında kaynak bulmaları çok zor.

Galatasaray’ın Altay galibiyeti sonrası spor yazarlarından Torrent’e sert sözler: Anlamak mümkün değil!

Takımdaki satılabilir ve özel oyuncular; Marcao, Nelsson, Mostafa Mohamed ve Kerem. Onları satınca gelecek parayla bu dörtlünün boşluklarını doldurmak ve bu sezon (27 milyon avro harcanmasına rağmen) çok dikkat çeken eksikleri gidermek için iş bilmek yeterli olmayacak.

Galatasaray’ın Altay galibiyeti sonrası spor yazarlarından Torrent’e sert sözler: Anlamak mümkün değil!

Cimbom'a adeta sihirbazlık lazım; satarken de, alırken de... Bu şartlarda aday olan iki isme de "helal olsun". Üyeler, kulüp tarihinin en kritik seçimlerinden birine gidildiğinin idrakindeymiş gibi gelmiyorlar bana. Keza; çoğu bayram tatilinde olacak.

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