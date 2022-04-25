Galatasaray'ın Altay galibiyeti sonrası spor yazarlarından Torrent'e sert sözler: Anlamak mümkün değil!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı ve Galatasaray'daki başkanlık seçimlerini değerlendiren spor yazarları Torrent'in tercihlerini eleştirdi.
25.04.2022 09:21 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:21
Takımdaki satılabilir ve özel oyuncular; Marcao, Nelsson, Mostafa Mohamed ve Kerem. Onları satınca gelecek parayla bu dörtlünün boşluklarını doldurmak ve bu sezon (27 milyon avro harcanmasına rağmen) çok dikkat çeken eksikleri gidermek için iş bilmek yeterli olmayacak.
Cimbom'a adeta sihirbazlık lazım; satarken de, alırken de... Bu şartlarda aday olan iki isme de "helal olsun". Üyeler, kulüp tarihinin en kritik seçimlerinden birine gidildiğinin idrakindeymiş gibi gelmiyorlar bana. Keza; çoğu bayram tatilinde olacak.