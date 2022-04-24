Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın ’Viking’i Andreas Cornelius rekora koşuyor

Süper Lig'de son olarak 2019-2020 sezonunda gol kralı çıkaran Trabzonspor'da Cornelius da umutlarını son 4 haftaya taşıdı. Süper Lig'de 15'er gol atan Umut Bozok ve El Kaabi ilk sırada yer alıyor. Cornelius onları takip ediyor.

Bilindiği gibi Trabzonspor'un çıkardığı son gol kralı Alexander Sörloth'tu… Norveçli yıldız oyuncu 2019-2020 sezonunda 24 gol atarak gol kralı olmuştu.