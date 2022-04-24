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Haberler Spor Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına'nın 'Viking'i Andreas Cornelius rekora koşuyor

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına'nın 'Viking'i Andreas Cornelius rekora koşuyor

Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor şampiyonluğa sadece 1 puan uzaklıkta. Fırtına'nın şampiyonluğa giden yolunda önemli paya sahip olan Andreas Cornelius performansıyla göz doldurdu. Cornelius, kariyer rekoru için de geri sayıma geçmiş durumda. Kopenhag formasıyla 2012-2013 sezonunda ligde 18 gol ve 5 asist üreterek 23 gole katkı veren Cornelius bu sezon rekora adım adım ilerliyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
24.04.2022 11:15 - Son Güncelleme: 24.04.2022 11:15
Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın ’Viking’i Andreas Cornelius rekora koşuyor

Bordo-Mavililer kalan 4 haftada 1 puan alması halinde özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşacak.

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Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın ’Viking’i Andreas Cornelius rekora koşuyor

Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Andreas Cornelius bu sezonki performansıyla adeta büyülüyor. Adana Demirspor maçında attığı ve attırdığı golle adından söz ettiren Viking, mücadelesiyle de alkış topladı.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın ’Viking’i Andreas Cornelius rekora koşuyor

Andreas Cornelius, kariyer rekoru için de geri sayıma geçmiş durumda. Kopenhag formasıyla 2012-2013 sezonunda ligde 18 gol ve 5 asist üreterek 23 gole katkı veren Cornelius bu sezon rekora adım adım ilerliyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın ’Viking’i Andreas Cornelius rekora koşuyor

Fırtına'nın yıldızı bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 14 gol atarken 5 de asist yaptı. Toplamda 19 gole katkı verdi. Kalan 4 haftada 5 gol daha atarsa kariyer rekorunu kırmış olacak.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın ’Viking’i Andreas Cornelius rekora koşuyor

Andreas Cornelius, Adana Demirspor maçında girdiği tüm hava toplarını kazanarak rakip stoperlere saha içinde adeta zor anlar yaşattı.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın ’Viking’i Andreas Cornelius rekora koşuyor

Süper Lig'de son olarak 2019-2020 sezonunda gol kralı çıkaran Trabzonspor'da Cornelius da umutlarını son 4 haftaya taşıdı. Süper Lig'de 15'er gol atan Umut Bozok ve El Kaabi ilk sırada yer alıyor. Cornelius onları takip ediyor.

Bilindiği gibi Trabzonspor'un çıkardığı son gol kralı Alexander Sörloth'tu… Norveçli yıldız oyuncu 2019-2020 sezonunda 24 gol atarak gol kralı olmuştu.

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