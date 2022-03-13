Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den kötü haber!
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku yaşanıyor. Ağırlıklı olarak Mısır'daki gelişmelere ilişkin haberlerin yer aldığı see.news isimli internet sitesi ise Mohamed için sürpriz bir iddiayı ortaya attı. Bourdeaux'un sezon başında talip olduğu Mostafa Mohamed'den mevcut form durumu sebebiyle vazgeçtiğini yazdı.
Sezon başında Bouredaux'a transferi Galatasaray'ın Zamalek ile satın alma opsiyonu konusunda yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle gerçekleşmeyen Mostafa Mohamed için flaş bir transfer iddiası geldi.
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'i bu sezonun başında Fransız ekibi Bourdeaux kadrosuna katmak istemiş ancak Sarı-Kırmızılılar'ın Mohamed'in o dönem için bonservisini elinde bulunduran Zamalek ile satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağlayamaması sebebiyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.
Galatasaray aralık ayının sonunda Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullanırken, Fransız kulübü Bourdeaux'un Mısırlı oyuncuyu takipte olduğu ve sezon sonu için yeniden bir girişim yapabileceği öne sürülmüştü.
Ağırlıklı olarak Mısır'daki gelişmelere ilişkin haberlerin yer aldığı see.news isimli internet sitesi ise Mohamed için sürpriz bir iddiayı ortaya attı. Bourdeaux'un sezon başında talip olduğu Mostafa Mohamed'den mevcut form durumu sebebiyle vazgeçtiğini yazdı.
Ayrıca Mısırlı forvetin Galatasaray'da çok fazla süre alamadığı ve bu durumun da transferini olumsuz etkilediği vurgulandı.
Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı Mostafa Mohamed bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 34 maçı çıkıp 7 gol attı ve 3 de asit yaptı.
Mohamed, Afrika Kupası'nda final oynayan Mısır Milli Takımı ile ise bu turnuvada gol sevinci yaşayamamıştı.