Marcao için çılgın teklif yolda! Barcelona’ya geçit vermedi İspanyollar hayran kaldı

15 MİLYON EURO HAZIR

Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün İspanyol basınından derlediği haberde "Birkaç imzaya ihtiyacı olan Betis, savunma pozisyonunu güçlendirmek için hareket ediyor. Antonio Cordon da Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu takip etti." ifadelerine yer verildi.