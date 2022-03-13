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Marcao için çılgın teklif yolda! Barcelona'ya geçit vermedi İspanyollar hayran kaldı

Son dakika Galatasaray haberleri | Bu sezon Galatasaray forması ile UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği performans sonrası dikkatleri bir anda üzerine çeken Marcao, Barcelona ile Camp Nou'da oynanan maçın da yıldızlarındandı. Brezilyalı ismin dikkat çeken performansı İspanyolları kendine hayran bırakırken, flaş bir transfer iddiası da gündeme geldi. İşte detaylar...

13.03.2022 11:26 - Son Güncelleme: 13.03.2022 11:26
Marcao için çılgın teklif yolda! Barcelona’ya geçit vermedi İspanyollar hayran kaldı

Galatasaray'a geldiği günden bu yana zaman zaman çok iyi zaman zaman kötü performans sergileyen Marcao konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

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Marcao için çılgın teklif yolda! Barcelona’ya geçit vermedi İspanyollar hayran kaldı

Brezilyalı stoper için Rus ekibi CSKA ve Lokomotiv'in yakın takibe geçtiği iddia edilmişti.

Marcao için çılgın teklif yolda! Barcelona’ya geçit vermedi İspanyollar hayran kaldı

Barcelona maçında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan yıldız futbolcu için flaş bir iddia daha gündeme geldi.

Marcao için çılgın teklif yolda! Barcelona’ya geçit vermedi İspanyollar hayran kaldı

BETIS TAKİP ETTİ
Avrupa Ligi'nde oynanan 7 maçın 6'sında haftanın takımına giren Brezilyalı yıldızı, Barcelona maçında Real Betis yetkilileri tribünden takip etti.

Marcao için çılgın teklif yolda! Barcelona’ya geçit vermedi İspanyollar hayran kaldı

15 MİLYON EURO HAZIR
Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün İspanyol basınından derlediği haberde "Birkaç imzaya ihtiyacı olan Betis, savunma pozisyonunu güçlendirmek için hareket ediyor. Antonio Cordon da Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu takip etti." ifadelerine yer verildi.

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