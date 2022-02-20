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Son dakika Trabzonspor haberleri… Dorukhan Toköz’den 3 yıl sonra bir ilk!

Dorukhan Toköz, Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçta takımının 4. Golünü attı. İyi bir çıkış yakalayan Toköz, Süper Lig'de 3 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
20.02.2022 17:08 - Son Güncelleme: 20.02.2022 17:08
Son dakika Trabzonspor haberleri… Dorukhan Toköz’den 3 yıl sonra bir ilk!

Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçta takımının 4. golünü atan Dorukhan Toköz, Süper Lig'de 3 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri… Dorukhan Toköz’den 3 yıl sonra bir ilk!

Trabzonspor forması altında son dönemde çok iyi bir çıkış yakalayan Dorukhan Toköz, Bordo-Mavililer'in Alanyaspor ile oynadığı maçta takımının 4. golünü atarak Süper Lig'deki suskunluğuna son verdi.

Son dakika Trabzonspor haberleri… Dorukhan Toköz’den 3 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig'deki son golünü 3 Şubat 2019'da Beşiktaş formasıyla Akhisarspor'a karşı atan ve bu tarihten bu yana suskun kalan Dorukhan, Alanya'da ağları sarsarak 3 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Son dakika Trabzonspor haberleri… Dorukhan Toköz’den 3 yıl sonra bir ilk!

Sezon başında transfer olduğu Trabzonspor'da son haftaların en formda oyuncularından biri olarak dikkat çeken Dorukhan, takımının bu sezonki başarısında da önemli bir paya sahip olmayı başardı.

Son dakika Trabzonspor haberleri… Dorukhan Toköz’den 3 yıl sonra bir ilk!

Alanyaspor'a karşı attığı golle 3 yıl sonra ligde ağlarası sarsan Dorukhan, Akdeniz ekibine karşı takımının Anthony Nwakaeme ile bulduğu ilk golde de asisti yapan isimdi.

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