Gözleriyle göğüslerini taciz etti! Fiorentinalı oyuncu Rossella Petrillo'nun göğüslerine bakıp...
Basın toplantısındaki taciz dünyanın gündeminde. Fiorentina kulübünün basın sorumlusu Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu. Petrillo, "Bu video tartışmalıdır. Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır" dedi. İşte futbolcu basın sorumlusunun göğüslerine böyle baktı.
Fiorentina'ya transfer olan forvet oyuncusu Arhur Cabral, basın toplantısında medya sorumlusu Rossella Petrillo'nun göğüslerine bakıp ağzıyla skandal bir hareket yapmıştı.
Taraftarlar ve sporseverler, Cabral'ın yaptığı hareketi taciz olarak yorumlayıp tepki göstermişti. Rossella Petrillo'dan olaya ilişkin ilk açıklama geldi.
Brezilyalı futbolcunun basın toplantısında kendisine baktığı video ile en çok konuşulan isim olan Petrillo, İspanyol gazetesi Marca'ya yaptığı açıklamada, "Bu video tartışmalıdır çünkü normal bir çalışma ilişkisi olan insanları görmek yerine, kadınların şehvetin nesnesi olmasını isteyen, gerçekçi olmayan bir bakış açısının kurbanı olarak görünürsünüz. Benim gördüğüm tek şey iki kişinin çalışması" dedi.
Petrillo ile Cabral'ın basın toplantısındaki videonun ardından Marca'nın twitter hesabında, "Fiorentinalı futbolcu, binlerce taraftarı çileden çıkartan tartışmalı bir harekette bulundu. Neye bakıyordu? Birçok insan Fiorentinalı oyuncunun neye baktığını sordu. Video, özellikle kadınların işyerlerinde karşılaştığı potansiyel sorunların hatırlatıcısı oldu" ifadeleri yer aldı.