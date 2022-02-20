Arda Güler Fenerbahçelileri büyüledi! Yeni Alex de Souza geliyor...
Yeni Alex de Souza geliyor... Fenerbahçe forması ile Hatayspor karşısında ilk kez ilk 11'de yer alan 16 yaşındaki Arda Güler, ortaya koyduğu etkili futbolla taraftarları kendine hayran bıraktı. Arda Güler oyun stili Sarı-Lacivertli taraftarlara takımın efsanesi Alex de Souza'yı anımsattı.
Yeni Alex de Souza geliyor... Fenerbahçe forması ile Hatayspor karşısında ilk kez ilk 11'de yer alan 16 yaşındaki Arda Güler, ortaya koyduğu etkili futbolla taraftarları kendine hayran bıraktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. Hafta maçında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup ederken karşılaşmaya genç futbolcu Arda Güler'in performansı damga vurdu.
ARDA GÜLER TARAFTARI BÜYÜLEDİ
Sarı-Lacivertli forma ile ilk kez ilk 11'de mücadele eden 16 yaşındaki Arda, ortaya koyduğu futbolla herkesi büyüledi.
Hatayspor maçında sahada kendinden emin duruşu ile tam not alan Arda, takımının kazandığı ilk penaltı öncesi topu kapmış ve açtığı orta sonrasında Crespo'ya yapılan faulde hakem beyaz noktayı göstermiş ardından ise Fenerbahçe penaltıdan golü bulmuştu.
YÜZDE 90'LIK İSABET
Takıma katkısı kazanılan penaltı öncesindeki çabası ile sınırlı kalmayan Arda Güler, Hatayspor karşısında 36 isabetli pas yaptı ve %90'lık bir isabet yüzdesi yakalayarak önemli bir başarıya imza attı.
ALEX DE SOUZA'YI ANIMSATTI
Girdiği 21 ikili mücadelenin 13'ünü kazanan, 3 top çalan ve 1 de pas arası yapan Arda'nın oyun zekası da taraftarlara takımın efsane futbolcusu Alex de Souza'yı anımsattı.