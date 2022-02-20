Arda Güler Fenerbahçelileri büyüledi! Yeni Alex de Souza geliyor...

ARDA GÜLER TARAFTARI BÜYÜLEDİ

Sarı-Lacivertli forma ile ilk kez ilk 11'de mücadele eden 16 yaşındaki Arda, ortaya koyduğu futbolla herkesi büyüledi.

Hatayspor maçında sahada kendinden emin duruşu ile tam not alan Arda, takımının kazandığı ilk penaltı öncesi topu kapmış ve açtığı orta sonrasında Crespo'ya yapılan faulde hakem beyaz noktayı göstermiş ardından ise Fenerbahçe penaltıdan golü bulmuştu.