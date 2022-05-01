İşte Trabzonspor’un kasasına girecek para! Eğer Şampiyonlar Ligi gruplarına da kalırsa...

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda 500 milyon liraya yakın para da buradan gelecek. Böylece Trabzonspor toplamda 1 milyar liraya yakın parayı kasasına koymuş olacak.

YAN GELİRİNDE 180 MİLYON TL

Trabzonspor lige katılım payı olarak kasasına toplamda 36 milyon lira para koymayı başardı. Performans primi olarak dağıtılan yayın gelirlerinden Trabzonspor 65 milyon lira galibiyet primlerinden, 14 milyon lira beraberliklerden elde etti. Buna bir de şampiyonluk parası ve eski şampiyonluklar eklendi. Trabzonspor eski şampiyonluklar için 35 milyon lira, son şampiyonluk için de 50 milyon liralık bonusu kasasına koydu. Böylece Trabzonspor yayın gelirinden toplamda 200 milyon lira para kazandı.