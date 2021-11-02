SON DAKİKA: Trabzonspor farkı açtı! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sona erdi. Lider Trabzonspor, Beşiktaş derbisi öncesinde evinde Çaykur Rizespor'u 2-1'le geçti. Kritik karşılaşmalar sonrası İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Peki Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray güncel İddaa şampiyonluk oranları...
02.11.2021 14:31
- Son Güncelleme: 02.11.2021 14:31