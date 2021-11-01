Efsane boksör Mike Tyson’dan Anthony Joshua’ya uyarı: Tyson Fury çok tehlikeli ve güçlü biri

"FURY'NİN SEVENLERİ ONA RESMEN AŞIK..."

Fury hakkında övgü dolu sözlerle bahseden Tyson, "Fury çok ateşli biri. Onu sevenler de aynı şekilde onu resmen aşık. Wilder ile Fury'nin dövüşleri harikaydı. Bu gibi boksörlerin üst üste maç yapması harika bir şey." dedi.