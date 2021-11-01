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Haberler Spor Efsane boksör Mike Tyson'dan Anthony Joshua’ya uyarı: Tyson Fury çok tehlikeli ve güçlü biri

Efsane boksör Mike Tyson'dan Anthony Joshua’ya uyarı: Tyson Fury çok tehlikeli ve güçlü biri

Boksun efsane isimlerinden eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, geçtiğimiz günlerde bir gösteri maçına çıkacağını ve rakibinin henüz netleşmediğini ifade etmişti. 55 yaşınaki Mike Tyson, İngiliz boksör Anthony Joshua ile ilgili ses getiren sözler söyledi. Geçen ayın başında Wilder'i nakavt eden Fury'e dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Tyson, Joshua'nın bir felaket yaşayabileceğini vurguladı. Haberin detayları...

01.11.2021 19:27 - Son Güncelleme: 01.11.2021 19:47
Efsane boksör Mike Tyson’dan Anthony Joshua’ya uyarı: Tyson Fury çok tehlikeli ve güçlü biri

Efsanevi boksör Mike Tyson, Roy Jones JR. İle yaptığı gösteri maçıyla birlikte ringlere döndü. Önümüzdeki sene bir gösteri maçına daha çıkacağını ifade eden Tyson, rakibinin henüz netleşmediğini belirtti.

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Efsane boksör Mike Tyson’dan Anthony Joshua’ya uyarı: Tyson Fury çok tehlikeli ve güçlü biri

"FURY ÇOK TEHLİKELİ BİR BOKSÖR"

Mike Tyson, Anthony Joshua'ya Fury ile karşılaşması durumunda uyarılarda bulundu. Tyson, Fury'nin çok tehlikeli ve iyi bir boksör olduğunu ifade etti.

Efsane boksör Mike Tyson’dan Anthony Joshua’ya uyarı: Tyson Fury çok tehlikeli ve güçlü biri

"JOSHUA ÇOK AĞIR YUMRUK ARTIYOR DİKKAT ETMELİ"

Mike Tyson, Joshua için şunları söyledi:

"Anthony Joshua çok iyi boksör orada şüphe yok fakat yumrukların geldiğini görebiliyorsunuz. Çok ağır yumruk atıyor. Fury ile karşılaşırsa bir felaket olabilir. Fury çok uzun ve etkili bir boksör. Ona çok dikkat etmeli."

Efsane boksör Mike Tyson’dan Anthony Joshua’ya uyarı: Tyson Fury çok tehlikeli ve güçlü biri

"FURY'NİN SEVENLERİ ONA RESMEN AŞIK..."

Fury hakkında övgü dolu sözlerle bahseden Tyson, "Fury çok ateşli biri. Onu sevenler de aynı şekilde onu resmen aşık. Wilder ile Fury'nin dövüşleri harikaydı. Bu gibi boksörlerin üst üste maç yapması harika bir şey." dedi.

Efsane boksör Mike Tyson’dan Anthony Joshua’ya uyarı: Tyson Fury çok tehlikeli ve güçlü biri

"FELAKET YAŞAYABİLİR"

Nijerya asıllı İngiliz boksörü uyaran efsane boksör, "Ama Joshua eğer Fury ile karşılaşırsa çok ağır bir sonuç ortaya çıkabilir. Joshua bir felaket yaşayabilir. Fury çok tehlikeli ve güçlü biri." diye konuştu.

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