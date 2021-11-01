Efsane boksör Mike Tyson'dan Anthony Joshua’ya uyarı: Tyson Fury çok tehlikeli ve güçlü biri
Boksun efsane isimlerinden eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, geçtiğimiz günlerde bir gösteri maçına çıkacağını ve rakibinin henüz netleşmediğini ifade etmişti. 55 yaşınaki Mike Tyson, İngiliz boksör Anthony Joshua ile ilgili ses getiren sözler söyledi. Geçen ayın başında Wilder'i nakavt eden Fury'e dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Tyson, Joshua'nın bir felaket yaşayabileceğini vurguladı. Haberin detayları...
01.11.2021 19:27
- Son Güncelleme: 01.11.2021 19:47
Efsanevi boksör Mike Tyson, Roy Jones JR. İle yaptığı gösteri maçıyla birlikte ringlere döndü. Önümüzdeki sene bir gösteri maçına daha çıkacağını ifade eden Tyson, rakibinin henüz netleşmediğini belirtti.
"FURY ÇOK TEHLİKELİ BİR BOKSÖR"
Mike Tyson, Anthony Joshua'ya Fury ile karşılaşması durumunda uyarılarda bulundu. Tyson, Fury'nin çok tehlikeli ve iyi bir boksör olduğunu ifade etti.
"JOSHUA ÇOK AĞIR YUMRUK ARTIYOR DİKKAT ETMELİ"
Mike Tyson, Joshua için şunları söyledi:
"Anthony Joshua çok iyi boksör orada şüphe yok fakat yumrukların geldiğini görebiliyorsunuz. Çok ağır yumruk atıyor. Fury ile karşılaşırsa bir felaket olabilir. Fury çok uzun ve etkili bir boksör. Ona çok dikkat etmeli."