Fenerbahçe'de omzundan sakatlanan Altay Bayındır: En derinden üzgünüm
Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, "Konya'da saha içinde sakatlıktan bağımsız olarak hissettiklerim, bugün hala canımı acıtıyor. Üzgünüm, gerçekten kalbimin en derininden üzgünüm. Üzgünüm, gerçekten kalbimin en derininden üzgünüm. Takımımdan böylesi önemli bir dönemde ayrı kalmak, mutluluğu da mutsuzluğu da paylaşamamak çok büyük bir yalnızlık." dedi.
03.11.2021 06:56
- Son Güncelleme: 03.11.2021 06:56
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile mücadele etti. Rakibiyle çarpışıp omzundan sakatlanan Altay Bayındır, karşılaşmanın 72'nci dakikasında gözyaşları içinde yerini Berke Özer'e devretmişti.
Omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen acromioclavikuler seperasyon gözlemlenen Altay Bayındır, başarılı bir operasyon geçirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altay Bayındır, şu ifadeleri kullandı: "Cuma günü Konya maçı için yola çıkarken, en büyük motivasyonum, takımıma, arkadaşlarıma daha fazla katkı vermek; daima arkamda dimdik duran camiamı mutlu etmekti.