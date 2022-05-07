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SON DAKİKA: Trabzonspor Altay maçının Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanması için TFF'ye başvurdu

Son dakika haberi... Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Altay maçı için flaş bir başvuruda bulundu. Bordo mavililer, Altay maçını Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynamak istediğini TFF'ye iletti. İşte detaylar...

07.05.2022 16:10 - Son Güncelleme: 07.05.2022 16:10
SON DAKİKA: Trabzonspor Altay maçının Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanması için TFF’ye başvurdu

Trabzonspor'dan Süper Lig'de oynayacağı Altay maçına dair flaş bir talep geldi.

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SON DAKİKA: Trabzonspor Altay maçının Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanması için TFF’ye başvurdu

Bordo mavililer, Altay maçını İstanbul'da oynamak istiyordu ancak karar değiştirdi.

SON DAKİKA: Trabzonspor Altay maçının Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanması için TFF’ye başvurdu

URFA'DA OYNANSIN TALEBİ
A Spor'un haberine göre Trabzonspor, TFF'ye yaptığı başvuruda, Altay maçının Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanmasını talep etti.

SON DAKİKA: Trabzonspor Altay maçının Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanması için TFF’ye başvurdu

Fotoğraflar: tff.org

SON DAKİKA: Trabzonspor Altay maçının Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanması için TFF’ye başvurdu
SON DAKİKA