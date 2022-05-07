SON DAKİKA: Trabzonspor Altay maçının Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanması için TFF'ye başvurdu
Son dakika haberi... Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Altay maçı için flaş bir başvuruda bulundu. Bordo mavililer, Altay maçını Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynamak istediğini TFF'ye iletti. İşte detaylar...
07.05.2022 16:10 - Son Güncelleme: 07.05.2022 16:10
URFA'DA OYNANSIN TALEBİ
A Spor'un haberine göre Trabzonspor, TFF'ye yaptığı başvuruda, Altay maçının Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanmasını talep etti.