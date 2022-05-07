Karagümrük 3 attı 3 aldı! (Fatih Karagümrük 3-1 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-1'lik skorla kazandı. Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 31'de Borini, 51'de Emre Mor ve 64. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 47. dakikada Makana Baku'dan geldi.
07.05.2022 18:16 - Son Güncelleme: 07.05.2022 18:17
Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-1'lik skorla kazandı.
Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 31'de Borini, 51'de Emre Mor ve 64. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti.