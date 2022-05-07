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Karagümrük 3 attı 3 aldı! (Fatih Karagümrük 3-1 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-1'lik skorla kazandı. Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 31'de Borini, 51'de Emre Mor ve 64. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 47. dakikada Makana Baku'dan geldi.

07.05.2022 18:16 - Son Güncelleme: 07.05.2022 18:17
Karagümrük 3 attı 3 aldı! Fatih Karagümrük 3-1 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-1'lik skorla kazandı.

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Karagümrük 3 attı 3 aldı! Fatih Karagümrük 3-1 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET

Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 31'de Borini, 51'de Emre Mor ve 64. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti.

Karagümrük 3 attı 3 aldı! Fatih Karagümrük 3-1 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET

Göztepe'nin tek golünü ise 47. dakikada Makana Baku kaydetti.

Karagümrük 3 attı 3 aldı! Fatih Karagümrük 3-1 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET

Bu galibiyetle Fatih Karagümrük puanını 56 yaptı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Karagümrük 3 attı 3 aldı! Fatih Karagümrük 3-1 Göztepe MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de küme düşmeyi garantileyen Göztepe ise 28 puanla 19. sırada yer alıyor.

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