Jose Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde'den şampiyon Trabzonspor mesajı 'her zaman kalbimdeler'
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde, Trabzon hayranlığı olarak biliniyordu. Sosa'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından da sosyal medya hesabından Trabzon paylaşımlarını kaldırmayan Carolina Alurralde, şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile ilgili Kemal Tamtürk'e açıklamalarda bulundu. İşte eski yengenin Trabzonspor sözleri...
07.05.2022 11:20 - Son Güncelleme: 07.05.2022 11:20
Fenerbahçe oyuncusu Jose Sosa (36), 18 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Carolina Alurralde ile birlikteliğini sonlandırmıştı.
Arjantin basınına konuşan Alurralde, "Jose Sosa ile ayrıldık. Bu çok fazla bilinen bir durum değil çünkü ailemizin iyiliği için büyümesini istemiyoruz.
Onun kariyeri Türkiye'de, benimki ise burada" diyen Carolina Alurralde, ayrılık kararının kolay olmadığını anlatmıştı.