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Haberler Spor A Milli Futbol Takımı oyuncuları Riva sahilinde çöp topladı

A Milli Futbol Takımı oyuncuları Riva sahilinde çöp topladı

A ve eMillî Futbol Takımı oyuncuları, İstanbul Riva'da TURMEPA'nın (Deniz Temiz Derneği) iş birliği ile düzenlenen kıyı temizliği ve çevre kirliliğini önleme etkinliğine katıldı.

01.06.2022 18:40 - Son Güncelleme: 01.06.2022 18:47
A Milli Futbol Takımı oyuncuları Riva sahilinde çöp topladı

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin bulunduğu İstanbul'un Beykoz ilçesi Riva Mahallesi'ndeki halk plajında gerçekleştirilen organizasyona, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Millî Takım oyuncularından Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ile eMillî Takım oyuncularından Serhan Yeniaras ve Emirhan Erdem katıldı.

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A Milli Futbol Takımı oyuncuları Riva sahilinde çöp topladı

TURMEPA yetkililerinin de bulunduğu etkinlikte farklı gruplara ayrılan milli futbolcular, plajı atıktan arındırdı.

A Milli Futbol Takımı oyuncuları Riva sahilinde çöp topladı

Atıkların toplanmasını takiben yapılan tartım sonrasında en çok çöpü Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan ve Serhan Yeniaras'tan oluşan ekip kazandı. Teknik direktör Stefan Kuntz da çalışmalara destek verdi.

A Milli Futbol Takımı oyuncuları Riva sahilinde çöp topladı

Türkiye Çevre Haftası, bu yıl çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında çevre bilincinin topluma yayılması amacıyla 1-7 Haziran'da, "Sıfır Atık" temasıyla kutlanıyor.

A Milli Futbol Takımı oyuncuları Riva sahilinde çöp topladı
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